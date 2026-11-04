Le da la vuelta al mundo: La jugada a lo Ronaldinho del reemplazo de James que eligió ‘El Pibe’

Magia absoluta en la cancha. Descubre la espectacular jugada estilo Ronaldinho que protagonizó el elegido del 'Pibe' para la Tricolor.

La Selección Colombia dejó atrás la era de James Rodríguez y justo después de que el mismisímo Carlos ‘El Pibe’ Valderrama lo postulara para ser el reemplazo del excapitán hizo una jugada a lo Ronaldinho que le dio la vuelta al mundo.

‘El Pibe’ Valderrama no solo descartó un regreso de James a la Seleccion Colombia diciendo “Ya él dijo que se fue. ¿Qué hay que hacer con James? Felicitarlo. Con James hay que hacer es felicitarlo por lo que hizo. No hay más nada que hacer“, también nombró de primero como reemplazo a un jugador que no vio ni un minuto en el Mundial 20206.

“Es que es difícil decir reemplazo, pero hay jugadores que pueden. Carrascal. El que está en Flamengo. Asprilla, eh, claro, el que está allá en España, el que jugó en Envigado… Yaser Asprilla. ¿O no? Que ellos están en la selección, ya están en ese combo. (Juan Manuel) Rengifo, de los nuevos“, le dijo Valderrama al periodista Fabio Poveda.

La jugada a lo Ronaldinho de Jorge Carrascal que le da la vuelta al mundo

Carrascal en Flamengo vs. Gremio. (Foto: Getty)

Flamengo le ganó 3-1 a Gremio por la fecha 34 del Brasileirao y la segunda anotación del ‘Mengao’ tuvo magia colombiana. Jorge Carrascal recibió de espalda, tiró un sombrerito a lo Ronaldinho, enganchó, dos rivales siguieron de largo y asistió a Pedro para un golazo. ¡Video!

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El próximo partido de la Selección Colombia que pide la convocatoria de Carrascal

A pesar de ser convocado al Mundial 2026, Jorge Carrascal viene de estar ausente en la fecha FIFA de septiembre y octubre. Sin embargo, un nivel con siete goles y nueve asistencias en 1.475 minutos pide a gritos que este en la convocatoria de la Selección Colombia en vísperas de los dos partidos amistosos contra Chile del viernes 13 y miércoles 18 de noviembre.

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