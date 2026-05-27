Richard Ríos recibe una noticia que sorprende a todos, mientras se prepara para jugar el Mundial 2026.

Richard Ríos ya entrena con la Selección Colombia para el Mundial 2026, pero ahora que se está alistando para la Copa del Mundo, revelaron una insólita decisión que Benfica habría tomado con el jugador. El colombiano lleva una temporada jugando en Portugal.

Según la información de CNN Portugal, Richard Ríos entraría en la lista de transferibles del Benfica para la siguiente temporada. Con lo cual, el colombiano tiene la oportunidad de marcharse a otro club en este mismo mercado de transferencias.

Sorprende esta decisión de Benfica con Richard Ríos, porque el colombiano viene sonando muy fuerte para diferentes equipos en Europa, como por ejemplo el Manchester United o el Inter. Por lo cual, podría ir y hacer una oferta por el colombiano.

Ríos también era uno de los favoritos de Mourinho en este equipo. Sin embargo, el colombiano se quedó sin su DT y aunque es el deseo de muchos hinchas, es muy poco probable que llegue a Real Madrid, a donde se fue ‘The Special One’ para el siguiente año.

Richard Ríos podría dejar el Benfica. (Foto: GettyImages)

El Mundial también podría ser un trampolín importante para el colombiano. El futbolista es titular y figura en el equipo de Néstor Lorenzo y una Copa del Mundo histórica podría cambiar de forma determinante el futuro del volante en este año.

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Los números de Richard Ríos en Benfica

En su primer año con Benfica, Richard Ríos jugó un total de 45 partidos, entre todas las competencias. Marcó 8 goles y dio 6 asistencias. Estuvo en cancha más de 3.000 minutos.

Todos los equipos que vienen sonando con el futuro de Richard Ríos

De acuerdo a la información de Transfermarkt, Richard Ríos se ha metido en los rumores con los siguientes equipos: Manchester United, Fulham, Roma, Inter de Milán y Napoli. Se espera un verano movido para el futuro del ex jugador de Palmeiras.

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En síntesis:

Richard Ríos fue incluido en la lista de transferibles del Benfica para la próxima temporada.

fue incluido en la lista de transferibles del para la próxima temporada. Manchester United e Inter de Milán son algunos de los clubes interesados en Richard Ríos .

e son algunos de los clubes interesados en . Richard Ríos disputó 45 partidos, anotó 8 goles y dio 6 asistencias en el Benfica.