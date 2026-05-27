Toda el fútbol colombiano impactado por el dinero que Millonarios pagaría para quedarse con Cabezas Hurtado

Descubre la millonaria cifra que Millonarios pagaría para quedarse definitivamente con Jorge Cabezas Hurtado y que impacta a todo el FPC.

Y de un momento a otro, Jorge Cabezas Hurtado empezó a ser el salvador de Millonarios luego de haber sido borrado del equipo. Incluso, el mismo jugador anunció su salida del club azul. Sin embargo, esta historia podría dar un giro de 180 grados, y ya se conoció el dinero que tendrían que pagar para quedarse con el delantero.

Cabezas Hurtado se estrenó con dos goles en Millonarios en la victoria 2-3 ante Patriotas en la Copa Colombia. Luego, ingresó al minuto 31 ante Sao Paulo y terminó marcando el gol del empate 1-1 que los dejaba con vida en la Copa Sudamericana.

Luego de que el entrenador Fabián Bustos dijera que el futuro de Jorge Cabezas Hurtado “no está del todo descartado para el próximo semestre”, ya que su contrato termina el 30 de junio 2026, la gran pregunta era saber si para Millonarios es posible negociar con Watford de Inglaterra por los derechos deportivos del delantero.

Millonarios debería pagar este dinero para quedarse con Jorge Cabezas Hurtado

Cabezas Hurtado con Millonarios en la Liga Colombiana. (Foto: Getty Images)

Durante el programa radial ‘El VBar’ de ‘AS Colombia’, el periodista Diego Rueda reveló que si Millonarios quiere a Cabezas Hurtado para la Liga Colombiana II-2026 debe pagarle 2 millones de dólares al Watford por el 50 por ciento de los derechos deportivos del delantero de 22 años.

Los delanteros que terminan contrato en Millonarios tras el fracaso del I-2026

No solo Jorge Cabezas Hurtado termina contrato con Millonarios tras el fracaso de no clasificar a los Playoffs de la Liga Colombiana y quedar eliminados en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Radamel Falcao también finaliza contrato con ‘Millos’ el 30 de junio de 2026.

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