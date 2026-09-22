FIFA dio el okey: refuerzo para que la Selección Colombia Femenina Sub-20 le gane a Corea en semifinal

Descubre la novedad con la que la Selección Colombia Femenina Sub-20 saldrá a buscar la final del Mundial ante Corea del Norte.

Llegó la posibilidad de alcanzar una segunda final en la historia de las selecciones femeninas de Colombia. La ‘Tricolor’ Sub-20 enfrenta a Corea del Norte y antes del gran duelo en el Mundial de la categoría hubo una gran noticia con el refuerzo que tendrá el combinado colombiano. La FIFA dio el okey.

La Selección Colombia Femenina Sub-20 comenzó el Mundial con una victoria, un empate y una derrota en fase de grupos. A pesar de lograr la clasificación a octavos de final, sufrió una gran pérdida porque el Comité Disciplinario de la FIFA no la perdonó.

Colombia irá por la final del Mundial Sub-20 Femenino a partir de las 11:30 A.M. cuando enfrente a Corea del Norte. En la defensa, la ‘Tricolor’ tendrá un refuerzo que tuvo el okey por parte de la FIFA porque ya pagó las tres fechas de suspensión que le dieron durante la Copa del Mundo.

Refuerzo para Colombia Femenina Sub-20 antes de enfrentar a Corea en semifinal

Fernanda Viáfara y Lina Arboleda. (Foto: Getty)

Luego de ser expulsada contra Portugal en la segunda fecha del Grupo E y pagar tres fechas de suspensión, Lina Arboleda, lateral izquierda, fue habilitada por la FIFA y todo apunta a que será titular en la semifinal contra Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20.

Contra quién sería la final del Mundial Femenino Sub-20 si Colombia le gana a Corea del Norte

En primer turno de la jornada del 23 de septiembre (8:00 A.M), España e Italia definirán al primer finalista del Mundial Femenino Sub-20. El ganador se enfrentará al vencedor entre la Selección Colombia y Corea del Norte en la final de la Copa del Mundo, que se jugará el domingo 27 de septiembre de 2026 en Polonia.

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