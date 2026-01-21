Independiente Santa Fe será sancionado por Dimayor tras la victoria ante Junior en la Superliga

En la final de ida de la Superliga 2026 del fútbol de Colombia solo hubo un equipo. Independiente Santa Fe, de principio a fin, pasó por arriba a Junior de Barranquilla, y cuando todo parecía alegría por el título, se conoció que será sancionado por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor.

Santa Fe venía de sacar un valioso empate 1-1 en Barranquilla y en el estadio El Campín solo necesitó cinco minutos para demostrar que se iba a llevar por delante a Junior. La presión alta y la intensidad con la que salieron a jugar terminó en un golazo de Ewil Murillo.

Y la fiesta apenas empezaba… Hugo Rodallega se encargó de marcar otro gol de tremenda calidad tras un cobro de tiro libre al tercer minuto de adición del primer tiempo. Ya con el marcador 2-0, y antes de que llegara la cereza del pastel con la anotación de Nahuel Bustos para el 3-0 final, se dio la situación por la cual Santa Fe será sancionado.

Santa Fe será sancionado por la Dimayor tras ser campeón ante Junior

Rodallega anotó un gol en la final de ida de la Superliga. (Foto: Vizzor Image)

De un momento a otro, el árbitro Jairo Mayorga se acercó al banco de suplentes de Independiente Santa Fe, se llevó la mano al bolsillo y sacó la tarjeta roja. ¿Qué pasó? Fue lo que se preguntaron la mayoría de los hinchas del equipo ‘Cardenal’. El juez central del partido expulsó a uno de los preparadores físicos de Santa Fe y le dio el argumento perfecto a la Dimayor para que los sancione.

ver también Todo el fútbol colombiano sorprendido con el regalo que James le dio al dueño de Junior tras rechazarlo

La sanción que recibirá Santa Fe por la expulsión que sufrió ante Junior de Barranquilla

A la espera de conocer el informe del árbitro Mayorga sobre el motivo por el cual expulsó a uno de los preparados físicos de Santa Fe, el artículo 64 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol estipula que, si el preparador físico de Independiente Santa Fe fue expulsado por protestar, se le impondrá una multa de 1 a 3 fechas y el equipo ‘Cardenal’ será sancionado con una multa que iría entre $1.500.000 y $2.800.000 pesos colombianos. En el caso que la expulsión haya sido por utilizar lenguaje ofensivo o grosero la sanción iría de 2 a 4 fechas más una multa de $2.600.000 a $3.500.000.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién anotó el primer gol de Santa Fe para ganarle a Junior la final de ida de la Superliga? ¿Quién anotó el primer gol de Santa Fe para ganarle a Junior la final de ida de la Superliga? Ya votaron 0 personas

En resumen