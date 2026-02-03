¡De entrada el Clásico del Astillero! Así quedó el calendario de la LigaPro 2026

Este martes 3 de febrero de 2026 la LigaPro terminó con la espera y reveló de manera oficial el calendario de partidos de la temporada 2026. El fútbol ecuatoriano se alista para una nueva temporada, donde IDV defenderá el título que obtuvo en 2025.

Mediante sus cuentas oficiales se reveló el ‘fixture’ de esta nueva temporada y a todos sorprendió que el Clásico del Astillero se juegue casi iniciando el campeonato. El partido ‘Inmortal’ entre Barcelona SC y Emelec se disputará en la fecha 3 en el estadio Monumental.

¿Cómo se jugará la fecha 1 de la LigaPro 2026?

La LigaPro comienza el fin de semana del 20 de febrero y así se jugará la primera fecha:

Católica vs Emelec

Independiente vs Guayaquil City

Orense vs Liga

Barcelona SC vs Técnico

Aucas vs Mushuc Runa

Libertad vs Manta

Delfín vs D. Cuenca

Macará vs Leones

¿Cuándo se juega el Liga de Quito vs Barcelona SC?

ver también Se fue de Emelec hace pocos días y Facundo Castelli ahora suena para este equipo de LigaPro

También uno de los partidos más importantes del fútbol ecuatoriano y con una rivalidad creciente llega pronto en la temporada. Se jugará en la fecha 7 el Liga de Quito vs Barcelona SC, este partido se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado el fin de semana del 5 de abril.

El formato de la LigaPro 2026

En esencia, es el mismo formato de la temporada 2025, sin embargo, este tiene un cambio importante, ya que no se dará un cuadrangular por el descenso, sino un hexagonal. Mientras que, el último cupo a un torneo internacional se definirá entre 4 equipos y no 6 como en 2025.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién gana la LigaPro 2026? ¿Quién gana la LigaPro 2026? Ya votaron 0 personas

En síntesis: