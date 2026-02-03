Facundo Castelli se fue de Emelec dejando buenas sensaciones y el club azul no lo renovó por todos los problemas administrativos que existían. El goleador suena para diferentes equipos de la LigaPro, no obstante, ahora mismo este club se estaría posicionando como primero para intentar su regreso.

En las últimas horas viene tomando fuerza la posibilidad de que Facundo Castelli regrese a Emelec. El goleador tuvo que volver a Estudiantes de Buenos Aires, dueño de su pase, pero no jugaría ahí esta temporada, y Ecuador nuevamente asoma como destino.

En Emelec fue uno de los delanteros más destacados de toda la temporada. No obstante, sus problemas de carácter y las lesiones le terminaron impidiendo brillar. Sin embargo, en medio de la necesidad y el limitado mercado, el jugador vuelve a ser fuerte opción.

De momento, Emelec solo tiene 2 delanteros para comenzar la LigaPro. Jaime Ayoví y José ‘Tin’ Angulo. La nueva directiva llegaría sobre la hora a ejercer sus funciones y es por eso que un “viejo conocido” se ve como una opción viable de mercado.

Otro club que viene presionando muy fuerte para quedarse con Castelli es Mushuc Runa. Sin embargo, el ‘Ponchito’ es de corta paciencia y como no se da rápido el movimiento de mercado, ya están explorando otras opciones para reforzar el plantel.

Publicidad

Publicidad

Los números de Castelli con Emelec

ver también Manchester City, Ajax y Benfica se pelean el fichaje del mismo jugador ecuatoriano

En dos temporadas con la camiseta de Emelec, Facundo Castelli llegó a jugar un total de 35 partidos. Marcó 9 goles y dio 2 asistencias. El jugador se perdió muchos partidos, porque estuvo lesionado casi 10 meses entre las dos temporadas.

Encuesta¿Qué debe hacer Emelec? ¿Qué debe hacer Emelec? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Facundo Castelli se posiciona como opción para regresar a Emelec desde el club Estudiantes de Buenos Aires .

se posiciona como opción para regresar a desde el club . El delantero registra 9 goles y 2 asistencias en 35 partidos disputados con el equipo azul.

y en 35 partidos disputados con el equipo azul. Mushuc Runa también presiona por el fichaje, aunque el jugador ya conoce el entorno de Emelec.

Publicidad