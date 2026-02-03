Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

Se fue de Emelec hace pocos días y Facundo Castelli ahora suena para este equipo de LigaPro

Facundo Castelli dejó buenas sensaciones en Emelec y ahora suena para regresar a este equipo.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Castelli suena para regresar a este equipo de LigaPro
© Imago/ Edit BVCastelli suena para regresar a este equipo de LigaPro

Facundo Castelli se fue de Emelec dejando buenas sensaciones y el club azul no lo renovó por todos los problemas administrativos que existían. El goleador suena para diferentes equipos de la LigaPro, no obstante, ahora mismo este club se estaría posicionando como primero para intentar su regreso.

En las últimas horas viene tomando fuerza la posibilidad de que Facundo Castelli regrese a Emelec. El goleador tuvo que volver a Estudiantes de Buenos Aires, dueño de su pase, pero no jugaría ahí esta temporada, y Ecuador nuevamente asoma como destino.

En Emelec fue uno de los delanteros más destacados de toda la temporada. No obstante, sus problemas de carácter y las lesiones le terminaron impidiendo brillar. Sin embargo, en medio de la necesidad y el limitado mercado, el jugador vuelve a ser fuerte opción.

De momento, Emelec solo tiene 2 delanteros para comenzar la LigaPro. Jaime Ayoví y José ‘Tin’ Angulo. La nueva directiva llegaría sobre la hora a ejercer sus funciones y es por eso que un “viejo conocido” se ve como una opción viable de mercado.

Otro club que viene presionando muy fuerte para quedarse con Castelli es Mushuc Runa. Sin embargo, el ‘Ponchito’ es de corta paciencia y como no se da rápido el movimiento de mercado, ya están explorando otras opciones para reforzar el plantel.

Publicidad

Los números de Castelli con Emelec

Manchester City, Ajax y Benfica se pelean el fichaje del mismo jugador ecuatoriano

ver también

Manchester City, Ajax y Benfica se pelean el fichaje del mismo jugador ecuatoriano

En dos temporadas con la camiseta de Emelec, Facundo Castelli llegó a jugar un total de 35 partidos. Marcó 9 goles y dio 2 asistencias. El jugador se perdió muchos partidos, porque estuvo lesionado casi 10 meses entre las dos temporadas.

Encuesta

¿Qué debe hacer Emelec?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • Facundo Castelli se posiciona como opción para regresar a Emelec desde el club Estudiantes de Buenos Aires.
  • El delantero registra 9 goles y 2 asistencias en 35 partidos disputados con el equipo azul.
  • Mushuc Runa también presiona por el fichaje, aunque el jugador ya conoce el entorno de Emelec.
Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
En total silencio: Emelec ficharía a una estrella del fútbol uruguayo
Fútbol de Ecuador

En total silencio: Emelec ficharía a una estrella del fútbol uruguayo

Guillermo Duró rompe el silencio tras su salida de Emelec: "Me molesta..."
Fútbol de Ecuador

Guillermo Duró rompe el silencio tras su salida de Emelec: "Me molesta..."

Cristhian Noboa confirma que DT interesa a Emelec: "Estamos conversando..."
Fútbol de Ecuador

Cristhian Noboa confirma que DT interesa a Emelec: "Estamos conversando..."

El increíble sacrificio que James Rodríguez hace por jugar en Minnesota, que no hizo por ningún equipo de Colombia
Fútbol de Colombia

El increíble sacrificio que James Rodríguez hace por jugar en Minnesota, que no hizo por ningún equipo de Colombia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo