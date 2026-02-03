Fue vinculado con amaño de partidos y ahora David Cabezas firmó con un nuevo equipo en la LigaPro

David Cabezas protagonizó un escándalo en la LigaPro 2025, tras revelar que lo estaban extorsionando para amañar partidos del campeonato. El portero dejó El Nacional en medio de muchos rumores y ahora para 2026 ya firmó con un nuevo equipo de primera división.

Libertad confirmó que David Cabezas es su nuevo jugador para la temporada 2026. El arquero ecuatoriano llegaría buscando ritmo en el equipo revelación de 2025, para volver a ser considerado por Beccacece en la Selección de Ecuador. El arquero era un habitual convocado.

Cabezas vuelve a la LigaPro para esta temporada tras varios meses de para. Su caso, donde denunció amenazas, quedó archivado y sin resoluciones claras. En medio de los rumores de salir al extranjero, finalmente el jugador vuelve a Ecuador.

Casualmente Cabezas también firma con un equipo que en 2024 tuvo una sanción de -4 puntos por vinculación de jugadores a apuestas ilegales y amaño de partidos. El club logró revertir la situación y conformar una estructura fuerte para pelear en el campeonato.

David Cabezas salió con polémica de El Nacional. (Foto: Imago)

Libertad también hace pocas semanas anunció que Gabriel Cortez era su nuevo fichaje. El ‘Loco’ era un jugador de Barcelona SC que venía sin minutos y apunta a recuperarse en club. Todos estos fichajes y la base de 2025 estarán a las órdenes de Juan Carlos León.

Publicidad

Publicidad

Los números de David Cabezas en 2025 en medio de la polémica

ver también ¡De entrada el Clásico del Astillero! Así quedó el calendario de la LigaPro 2026

En la anterior temporada defendiendo los colores de El Nacional, David Cabezas jugó un total de 32 partidos entre todas las competencias. Recibió 41 goles y apenas pudo dejar su arco en 0 en 9 ocasiones. El arquero tiene ahora mismo un valor de mercado de 500 mil dólares.

Encuesta¿Más equipos debieron buscar a David Cabezas? ¿Más equipos debieron buscar a David Cabezas? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

David Cabezas es el nuevo portero de Libertad para disputar la temporada 2026 .

es el nuevo portero de para disputar la temporada . El arquero ecuatoriano disputó 32 partidos con El Nacional y recibió 41 goles en 2025.

con El Nacional y recibió en 2025. El jugador, valorado en 500 mil dólares, estará bajo las órdenes del DT Juan Carlos León.

Publicidad