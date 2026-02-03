El increíble sacrificio que James Rodríguez hace por jugar en Minnesota, que no hizo por ningún equipo de Colombia

James Rodríguez está a pocas horas de ser anunciado como nuevo jugador del Minnesota de la MLS. El colombiano cumple su objetivo que siempre fue jugar en esta Liga y este país, sin embargo, a todos sorprende los sacrificios que haría para llegar ahí, cuando antes tuvo ofertas para jugar en Colombia.

Uno de los primeros “sacrificios” de James, es que el colombiano no sería un jugador DP (Designated Player), por lo cual, no ganaría un salario que exceda la base de la Liga, de acuerdo a la información de Pipe Sierra. Es decir, el futbolista no pasaría ser jugador “franquicia” del Minnesota.

El salario base de la MLS, de acuerdo a los últimos datos de 2025, va entre los 5 y 6 millones. Con esto, James se queda lejos de lo que ganan otras estrellas en la Liga como Messi o Luis Suárez en el Inter Miami. Además, hay otro detalle que toma fuerza en su contrato.

El colombiano solo estaría arreglando con el club hasta el Mundial de 2026. Su objetivo sería asegurar regularidad y después podría darse otro cambio de equipo, tras la Copa del Mundo. Los detalles se estarían afinando para determinar su llegada.

En Colombia estos datos no dejan de llamar la atención de los aficionados. Puesto que, hasta hace poco el jugador sonó para Millonarios, Atlético Nacional y Junior, a todos les puso grandes exigencias salariales y contractuales, que ahora no se verían en la MLS.

James Rodríguez sonó para diferentes clubes en las últimas horas, incluso estuvo en el radar de equipos de Argentina. Pero el 10 de la Selección Colombia tenía muy claro su objetivo y ahora finalmente se dio el fichaje que toda Colombia estaba esperando.

Los números de James Rodríguez en el 2025

James Rodríguez llega a la MLS, tras su paso por León de México. Con ‘La Fiera’, el colombiano jugó un total de 34 partidos marcando 5 goles y dando 9 asistencias. Ganaba en esta Liga un salario cercano a los 5 millones de dólares.

