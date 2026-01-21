James Rodríguez sigue sin equipo con toda Colombia preocupada a menos de 6 meses para el comienzo del Mundial 2026. Ahora se confirmó que el jugador no solo fue rechazado por Junior, sino que también en la MLS acaban de desistir de su fichaje.

De acuerdo a la información de Tom Bogert en The Athletic, James Rodríguez no entra en planes de Austin FC. El equipo de la MLS, incluso, no hizo ni una oferta para quedarse con el jugador colombiano. Por lo cual, el 10 seguirá sin nuevo equipo.

La hinchada colombiana se impacienta porque el capitán no tiene nuevo equipo y cada vez falta menos para que se cierren mercados. James necesita minutos para llegar a tono al Mundial 2026, y de momento su último partido fue en noviembre de 2025.

Entre los rumores para continuar su carrera están equipos de Colombia como Atlético Nacional, y también habrían chances de llegar a equipos de Argentina y otros de Estados Unidos. Quedan pocas semanas para que el 10 colombiano decida dónde seguir jugando.

James Rodríguez jugó en León en 2025. (Foto: GettyImages)

La Selección Colombia jugará dos amistosos en el mes de marzo cuando enfrente a Croacia y Francia. Ambos encuentros servirán de preparación para una Colombia que en buen momento al Mundial. No obstante, la presencia de James empieza a ser una total duda.

Los números de James Rodríguez en León en 2025

James Rodríguez jugó con la camiseta de León, un total de 34 partidos, marcando 5 goles y dando 9 asistencias. El colombiano, como viene siendo habitual, arrancó muy bien y poco a poco se fue apagando. Terminó los últimos partidos como suplente y en algunos no fue ni convocado.

El valor de mercado de James Rodríguez

James Rodríguez tiene un valor de mercado 2 millones de dólares, pero para llegar a cualquier equipo, el colombiano solo debe arreglar su salario y algunas primas de fichaje. Puesto que, ahora mismo en el mercado figura como ‘Agente Libre’.

En síntesis: