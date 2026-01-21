Hernán Torres no logra caer bien en Millonarios y elevar el nivel del equipo para este 2026. El entrenador ya recibió un ultimátum de la directiva y todo se encaminaría a su despido si no lleva al equipo a la victoria. Ahora mismo, ya hay un DT que lo puede reemplazar.

Diferentes informaciones ponen a Ariel Holan como el candidato ideal a reemplazar a Hernán Torres si la directiva corta de su trabajo al ex DT de Deportes Tolima y otros. El ‘Embajador’ no acepta otro resultado que no sea una victoria en su siguiente partido.

Ariel Holan viene de una muy buena temporada en Argentina con Rosario Central, aunque terminó opacada por las grandes polémicas de un campeonato a Rosario. El DT está libre en el mercado y vería con buenos ojos llegar a Colombia a dirigir a uno de los más grandes del país.

Por si fuera poco, Millonarios tiene una durísima prueba este fin de semana. Puesto que, Hernán Torres debe llevar a su equipo, en condición de local, a derrotar al vigente campeón, Junior. Hay alta tensión en la directiva del club de cara a este partido.

Ariel Holan suena para Millonarios. (Foto: GettyImages)

Millonarios hizo un importante mercado e incluso trajo de vuelta a Radamel Falcao, de ahí que, la paciencia se acabe “rápido” con Hernán Torres y le exijan los resultados que toda la hinchada quiere. Torres llegó a Millonarios en agosto de 2025.

Los números de Hernán Torres en Millonarios

Al frente de Millonarios, Hernán Torres lleva ya 17 partidos. El estratega lleva 6 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Los números no lo acompañan en un proceso que estuvo lleno de cuestionamientos desde su llegada y que este 2026 comenzó como derrota.

