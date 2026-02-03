Conmoción en Colombia por la confesión sobre James de un compañero de selección: “No ven en él ese líder”

Por el bien de la Selección Colombia, la novela del nuevo equipo de James Rodríguez está a punto de llegar a su fin, pero no todo es color de rosa. Ante la duda de cómo iban a manejar sus compañeros que no estuviera jugando y sea titular indiscutido en la ‘Tricolor’, apareció una confesión de uno de sus compañeros.

Toda Colombia se conmocionó y no es por exagerar… A la espera del anuncio de Minnesota United FC sobre la contratación de James, en el programa ‘La FM Más Fútbol’ analizaron el rol del ’10’ en el camerino de la selección colombiana y la sorpresa llegó en 3, 2, 1.

Mientras que el periodista Juan Felipe Cadavid afirmó sobre James Rodríguez que “a mí me dicen que cae bien en el grupo. Él cae bien en el grupo, lo quieren y, chévere, James, un bacán. Pero no ven en él ese líder”, Sebastián Heredia señaló que los líderes de la Selección Colombia son “David Ospina, Santiago Arias y Jefferson Lerma. Lerma es el que une la división que siempre ha habido en la selección y que hace unos años era Abel Aguilar, quien los juntaba a todos. Este año es Lerma”. Y lo más picante estaba por venir…

La confesión sobre James Rodríguez de un compañero de Selección Colombia

James Rodríguez jugará su tercer Mundial con Colombia. (Foto: Getty Images)

“A mí lo que me dicen de James es que es una persona que uno sabe que viene, mama gallo con él; eso me lo contó un jugador. De pronto se pone bravo, pero a los 15 minutos está tranquilo. Mientras que David Ospina, Falcao son tipos que cuando llegan serios, uno dice: ‘Ven aquí y me siento un poco callado, que al líder no le está gustando que estemos con la joda’”, reveló Juan Felipe Cadavid.

En la Selección Colombia no ven a James como líder por este motivo

Luego de que Juan Felipe Cadavid instalara la premisa de que un jugador le contó que a James no lo ven como líder en el camerino de la Selección Colombia, Sebastián Heredía dio uno de los motivos para que esto esté sucediendo: “Usted no puede pretender ser líder cuando las decisiones que toma el entrenador solo le gustan cuando lo benefician a él y no benefician al grupo. Entonces, la gente dice: ‘Este tipo no puede ser suplente porque pone mala actitud y porque pone mala cara (…) Pero deportivamente sí es un líder”.

