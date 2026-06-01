Beccacece ya tiene una base y este sería el once de Ecuador para el Mundial 2026, tras revelar la convocatoria.

A poco del Mundial 2026 y ya con la lista confirmada de convocados en la Selección de Ecuador, ya se puede intuir cuál sería el once de ‘La Tri’ para enfrentar este torneo. Variantes no le faltan a un Beccacece que sabe del gran equipo que tiene entre manos.

¿Cuál sería el once de Ecuador en el Mundial 2026?

Tras sus últimos partidos, la Selección de Ecuador saldría con este once a jugar en el Mundial 2026:

Hernán Galíndez

Joel Ordóñez

William Pacho

Piero Hincapié

Alan Minda

Pedro Vite

Moisés Caicedo

Alan Franco

Gonzalo Plata

John Yeboah

Enner Valencia

Beccacece se ha mostrado muy a favor de la idea de probar con una línea de 3 y es que eso le asegura tener en defensa a 3 de los mejores del mundo en la actualidad, como Pacho, Hincapié y Joel Ordóñez, que tendrá a media Europa siguiendo su fichaje.

Además, en la delantera podría “apostar” por variantes muy importantes en ataque con Nilson Angulo, Kevin Rodríguez o Jordy Caicedo, que podrían abrir caminos distintos en otros contextos que los partidos le vayan presentando a ‘La Tri’.

Nosotros vamos en serio.



Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.



Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar este próximo domingo, 7 de junio de 2026, cuando enfrente a Guatemala. Este será el último amistoso que dispute ‘La Tri’. Después ya solo se trabajará para el debut en la Copa del Mundo ante la Selección de Costa de Marfil.

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En síntesis: