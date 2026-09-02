El grande de Colombia que llamó a Juan Carlos Osorio ¿reemplazo de Bustos o Arias?

Juan Carlos Osorio podría volver a dirigir y lo haría de regreso en la Liga BetPlay, uno de los grandes lo contactó para este 2026.

Juan Carlos Osorio sigue sin club y ahora los nuevos rumores lo ponen de regreso en la Liga BetPlay. Uno de los grandes que no atraviesa un buen momento lo habría contactado.

Medios locales aseguran que Junior de Barranquilla contactó a Osorio para ver su disponibilidad y condiciones económicas para ser el reemplazo de Alfredo Arias. Sebastián Viera sigue siendo opción pero su falta de experiencia en primera sigue generando dudas.

Juan Carlos Osorio no entrena desde que dejó el Remo de Brasil y desde ahí ha sonado para los equipos más importantes del país y otros del exterior, hasta en selecciones.

Osorio en su momento sonó para Atlético Nacional y el DIM, pero ambos equipos finalmente se fueron por otras opciones. El DT colombiano también se ofreció a ser parte del staff técnico de la Selección de Colombia.

Otros dos de los grandes de Colombia que pasan momentos adversos y podrían contactar a Osorio son Millonarios, recién sin DT tras salida de Fabián Bustos e Independiente Santa Fe.

Los otros equipos que buscaban a Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio estuvo en planes de la Selección Guinea Ecuatorial y del América de México según medios mexicanos. El DT ganó seis trofeos en el país, todos con Atlético Nacional.

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