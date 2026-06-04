¿Más que Enzo Fernández? Moisés Caicedo pasaría a ser de los mejores pagados de Chelsea

El nuevo sueldo de Moisés Caicedo después de que Chelsea no quiera ninguna sorpresa con su nuevo contrato.

Moisés Caicedo, hace poco, estaba renovando su contrato con Chelsea, y ahora el jugador ecuatoriano pasaría a ser uno de los mejores pagados del club. El futbolista estaría cerca de dar un importante salto de valor en plantilla para entrar en el top 3 de mejores pagados.

¿Cuál sería el nuevo sueldo de Moisés Caicedo?

De acuerdo a la información Sports Illustrated, ahora Moisés Caicedo pasaría a ganar un sueldo de 12.3 millones de euros por temporada. Con esto, el jugador ecuatoriano sería el segundo con mejor sueldo de toda la plantilla de los campeones del mundo.

De acuerdo a la información de Capology Sports, el mejor pagado de Chelsea actualmente es Reece James, que percibe un salario cercano a los 15.6 millones por temporada. El jugador ecuatoriano antes de su renovación estaba ganando cerca de 9 millones por año.

Moisés Caicedo renovó su contrato con Chelsea. (Foto: GettyImages)

Chelsea también hace este movimiento de mercado para evitar que Moisés Caicedo se vea atraído por otra oferta del fútbol europeo. El ecuatoriano ahora es uno de los mejores pagados de la Premier League y con un contrato largo es casi imposible que salga.

¿Hasta cuándo renovó su contrato Moisés Caicedo?

Moisés Caicedo firmó una extensión de contrato con Chelsea hasta finales de la temporada 2033. El ecuatoriano tiene todavía 7 años de acuerdo con los ‘Blues’ y en las próximas temporadas su futuro se sigue viendo en la Premier League, pese a un corto interés del Real Madrid.

Publicidad

Encuesta¿Moisés Caicedo hizo bien en renovar con Chelsea? ¿Moisés Caicedo hizo bien en renovar con Chelsea? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: