Enner Valencia enciende todas las preocupaciones en la Selección de Ecuador para el Mundial 2026. A 10 días del partido de debut de Ecuador ante Costa de Marfil, el histórico goleador está tocado muscularmente y se podría perder este encuentro.

La ausencia de Enner Valencia es una preocupación para todos los aficionados. De acuerdo a la revelación de Mario Mendoza en KCH Radio, ‘Superman’ viene lidiando con problemas musculares que lo han hecho entrenar en diferenciado en las últimas semanas.

Incluso ya se maneja la hipótesis de un posible reemplazo para el jugador ecuatoriano en este partido. La primera opción sería Jordy Caicedo, puesto que, Kevin Rodríguez tampoco viene en un buen momento físico y también entrena por diferenciado.

La baja de Enner es un problema vital para Beccacece en el once, puesto que, el delantero es el máximo referente de ‘La Tri’ y el goleador en el ciclo del entrenador. Por lo cual, su presencia sola ya cambia toda la defensa de cualquier equipo rival.

Enner Valencia jugará su último Mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Enner Valencia también jugará su último Mundial con la Selección de Ecuador. El delantero ya se retiró de las Eliminatorias y comentó que esta sería su última copa del mundo. Por lo cual, se espera que la pueda jugar y supere los problemas físico que hoy le aquejan.

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Los números de Enner Valencia con la Selección de Ecuador

En toda su trayectoria con la Selección de Ecuador, Enner Valencia ha jugado un total de 105 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano es el máximo goleador en la historia de ‘La Tri’ con 49 tantos, 6 de ellos en 2 Copas del Mundo, los últimos en Qatar.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así quedó el calendario de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

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Datos clave:

Enner Valencia tiene problemas musculares a 10 días del debut en el Mundial.

tiene problemas musculares a 10 días del debut en el Mundial. Jordy Caicedo asoma como la primera opción de reemplazo para el delantero ecuatoriano.

asoma como la primera opción de reemplazo para el delantero ecuatoriano. 105 partidos y 49 goles acumula el atacante histórico con la Selección de Ecuador.