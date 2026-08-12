Confirmado el nuevo club de Kevin Castaño tras su Mundial con Colombia

Kevin Castaño deja oficialmente River Plate y se va a otro gigante del continente tras su Mundial con la Selección de Colombia.

Kevin Castaño puso fin a su etapa como jugador de River Plate, una que estuvo lejos de lo esperado por una de las compras más caras de la historia del gigante de Argentina. Su nivel irregular no lo alejó de los grandes del continente y ahora el colombiano tiene nuevo equipo.

Kevin Castaño será nuevo jugador del Atlético Mineiro de Brasil por cinco millones de dólares. Esto representa apenas un tercio de lo que inicialmente pagaron por Castaño.

River Plate vendió a Castaño por esa cifra pero mantuvo un porcentaje de los derechos económicos para volver a cobrar una cifra similar si es que el colombiano vuelve a ser vendido.

Castaño llegó a River Plate desde el Krasnodar de Rusia y en dos temporadas jugó 45 partidos, pero este año solo disputó 7 encuentros. No fue tomado en cuenta por Gallardo ni por Coudet en este 2026.

En el Mundial 2026 tuvo minutos con la Selección de Colombia en cuatro partidos, pero solo disputando 63 minutos en total, teniendo un rol de alternante en el once.

El salario de Kevin Castaño en River Plate

Extraoficialmente se conoce que Kevin Castaño cobraba uno de los salarios más altos del plantel, con una cifra cercana a los 700 mil dólares anuales, aunque no son datos de dominio público.

Publicidad

Kevin Castaño – River Plate en dos temporadas.

En resumen