Toda Colombia impactada: Néstor Lorenzo confirma el objetivo de la Selección en el Mundial 2026

En su rueda de prensa, Lorenzo impactó a todos y reveló para que está la Selección Colombia en el Mundial 2026.

La Selección Colombia está muy ilusionada para llegar al Mundial 2026 y hacer una campaña histórica. Ahora el mismo Néstor Lorenzo confirmó el objetivo para el siguiente Mundial, y pasa por superar lo que se hizo en 2014, donde el equipo nacional llegó hasta los cuartos de final.

En la rueda de prensa de la presentación de la prelista de la Selección para el Mundial 2026, Néstor Lorenzo confirmó que van por todo y la intención es la de salir campeones del mundo. Estas declaraciones causaron un gran impacto en todo el país.

“Quiero que lo disfrutemos todos, es una fiesta. Fíjate que cuando nosotros llegamos, la gente me decía: ‘Profe, por favor, yo sé que usted nos va a llevar al Mundial…’. La meta era esa. Hoy queremos salir campeones y eso quiere decir que hicimos las cosas bien“, afirmó el DT.

Colombia volverá a jugar el Mundial después de 8 años, puesto que, no se clasificó a 2022, y el último partido de esta competencia es aquella derrota dolorosa contra Inglaterra. “El cambio del mensaje que me da la gente en la calle, es el termómetro que yo utilizo para tocar a los jugadores, ellos generaron eso”, agregó Lorenzo.

🎥 "Quiero que lo disfrutemos, es una fiesta, hicimos las cosas bien, la Selección ilusionó a la gente" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia de Mayores.#LaSeleNosUne🇨🇴

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La Selección Colombia comparte grupo con RD Congo, Portugal y Uzbekistán, a priori, el equipo de todos es favorito para clasificar a 16avos y luchar ese primer lugar contra Portugal. Después el fixture se irá armando con los otros clasificados de los otros grupos.

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El contrato Néstor Lorenzo con la Selección Colombia

La Selección Colombia le armó un contrato a Néstor Lorenzo hasta este Mundial. El DT firmó hasta el 31 de julio de 2026, después de esa fecha todo es incierto, y su contrato no ha sido extendido todavía. Tanto la FCF como el DT deberán conversar si quieren mantener la “relación”.

El calendario de Colombia en el Mundial 2026

Así quedó el calendario de Colombia para el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17/6)

Colombia vs RD Congo (23/6)

Portugal vs Colombia (27/6)

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Datos clave:

Néstor Lorenzo confirmó que el objetivo de Colombia es ser campeón del mundo en 2026.

confirmó que el objetivo de Colombia es ser en 2026. Colombia enfrentará a Uzbekistán, RD Congo y Portugal en la fase de grupos del Mundial.

en la fase de grupos del Mundial. El contrato del DT Néstor Lorenzo con la Selección vence el 31 de julio de 2026.