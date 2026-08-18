Jhon Lucumí llegó a la Juventus y ahora se revela lo primero que le dijeron al colombiano

Lucumí llegó a jugar en la Juventus y finalmente se confirma con qué palabras lo recibió el DT.

Jhon Lucumí comienza una nueva etapa en uno de los equipos más grandes del fútbol mundial como es la Juventus. El central colombiano se encamina a vivir un sueño y ahora se revela que ya fue muy bien recibido a la interna del club y hasta el DT le hizo una pregunta.

Se viralizó en redes sociales como Luciano Spalletti, DT de Juventus, le dijo al jugador colombiano si “estaba contento”, por su llegada al gigante. El futbolista colombiano también tuvo un fuerte y largo abrazo con el entrenador que ya lo llena de confianza para el futuro.

Lucumí tuvo un buen Mundial 2026 y en caso de repetir este nivel con la Juventus, el colombiano se podría ganar el lugar rápidamente en el club. En las siguientes semanas se determinará si el jugador finalmente puede o no ser titular en este año.

La Juventus se encamina a una temporada de reconstrucción y en la que se apuesta por volver a la Champions League. El club viene de años muy irregulares, donde se ha quedado lejos de pelear en los primeros lugares y también en la Champions.

Para Lucumí también es la primera gran oportunidad en un equipo grande, tras varios años a buen nivel en el Bologna. Además, el central colombiano dejó un ingreso importante en el club que fue su casa en estos años, ya que su venta se dio por más de 18 millones de euros.

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El sueldo que tendrá Lucumí en la Juventus

Como jugador de Juventus, Lucumí tendrá un salario cercano a los 2 millones por temporada, de acuerdo a diferentes filtraciones. No obstante, estaría lejos de ser uno de los mejores pagados de la plantilla.

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