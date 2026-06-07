El sorpresivo club que se quedaría con Johan Mojica luego del Mundial 2026

Johan Mojica descendió con el RCD Mallorca pero igual dará un salgo a un equipo más importante, pero sorprende que no es de Europa.

Con menos impacto mediático que Daniel Muñoz, Johan Mojica también tuvo una temporada positiva en Europa al menos a nivel individual. El lateral despertó el interés de un gigante de América luego del Mundial con la Selección de Colombia.

Johan Mojica entra en planes del Cruzeiro de Brasil, el gigante de América hará una oferta luego del Mundial. El jugador tiene contrato con el RCD Mallorca pero ante el descenso podrían verse obligados a venderlo.

El Mallorca tiene contratado a Mojica por un año más, sin embargo a sus 34 años lo pondrán en el mercado al ser la última oportunidad que tendrán de recibir ingresos por su venta.

Mojica cerró la temporada con 35 partidos jugados en la Liga de España, esto marcaría su regreso a Sudamérica tras casi 15 años en Europa. Dejó el Deportivo Cali en el año 2013.

El defensor es parte de la Selección Colombia de forma recurrente desde el 2018, mientras que tuvo su debut en el 2015. Este año fue llamado por Lorenzo para 3 partidos.

Johan Mojica – RCD Mallorca.