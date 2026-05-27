Juan Fernando Quintero podría pegar la vuelta a Colombia y su nuevo destino terminaría sorprendiendo a todos.

JuanFer Quintero es uno de los grandes nombres que se empieza a mover en el mercado de fichajes, después de que trascendiera que el jugador estaría cerca de dejar River Plate. Se relaciona su destino a la MLS; pero ahora también aparecen en el camino equipos colombianos.

De acuerdo a la información de Alexis Rodríguez, el futuro de Juan Fernando Quintero no está cerrado para el fútbol colombiano. En el Estados Unidos hay un interés real por Quintero, pero en Colombia también siguen muy atentos su actualidad.

Según la información de Rodríguez, equipos como Millonarios, Junior y el DIM estarían siguiendo a Juan Fernando Quintero para un posible movimiento después del Mundial 2026. El volante sigue estando en activo y aún hay confianza en su físico en Colombia.

No es la primera vez que Millonarios y Junior estarían siguiendo el posible fichaje de un jugador importante de la Selección Colombia. Ambos equipos también estuvieron muy relacionados con el futuro de James Rodríguez, antes de que este se vaya a la MLS.

Quintero ha perdido protagonismo con Coudet en River. (Foto: GettyImages)

Quintero ya había pegado la vuelta a Colombia, cuando decidió dejar Racing para jugar con América de Cali. No obstante, JuanFer solo estuvo 6 meses con ‘Los Diablos Rojos’, porque poco después se decidió a regresar con Marcelo Gallardo a River.

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El contrato de Juan Fernando Quintero en River Plate

Juan Fernando Quintero tiene contrato con River Plate hasta finales de 2027. No obstante, si no hay acuerdo para su continuidad, lo más probable es que se acabe marchando después de la Copa del Mundo. El jugador cumplió 33 años a comienzos de esta temporada.

El valor de mercado de Juan Fernando Quintero

En su mejor momento, JuanFer llegó a costar poco más de 15 millones de euros, ahora de acuerdo a la información de transfermarkt, el jugador colombiano tiene un precio de 1.8 millones.

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En síntesis:

Juan Fernando Quintero es pretendido por Millonarios , Junior y DIM para ficharlo tras el Mundial 2026.

es pretendido por , y para ficharlo tras el Mundial 2026. El volante colombiano tiene un contrato vigente con River Plate hasta finales de 2027 .

hasta finales de . El valor de mercado actual de Juan Fernando Quintero es de 1.8 millones de euros.