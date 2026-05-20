Surgieron rumores sobre el posible fichaje de Richard Ríos a Real Madrid, por su gran relación con Mourinho.

Richard Ríos tuvo un gran primer año con el Benfica en la Champions League, aunque los resultados no se acabaron dando a nivel colectivo. El volante colombiano sacó un gran nivel justamente con Mourinho como DT, y por eso en las últimas horas se rumoreó con un fichaje por Real Madrid.

En las redes sociales varios aficionados vienen “levantando” el rumor de que Richard Ríos pueda llegar a Real Madrid como su nuevo jugador. Sin embargo, de momento no hay información oficial de que el club ‘Merengue’ esté interesado en el colombiano.

Aunque fue uno de los pilares del proyecto de Mourinho, el colombiano no entra en la primera lista del portugués para llegar al equipo ‘Merengue‘. Por otro lado, su futuro sí parece que va a cambiar, ya que tiene a varios equipos de la Premier League siguiendo su fichaje.

Ríos ahora ya se prepara para jugar el Mundial 2026, donde el jugador podría vivir un gran reto con la Selección Colombia y meterse en la órbita de más grandes. Hace varios meses trascendió que equipos como Inter y Manchester United lo buscaron.

Richard Ríos es titular con la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

El Mundial 2026 pinta como el trampolín justo para que Richard Ríos pueda dar ese salto de calidad que ya viene mostrando. En 2025 cuando estuvo con el Palmeiras en el Mundial de Clubes justamente encantó al Benfica que se lanzó por su fichaje.

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Los números de Richard Ríos con Mourinho

Con Mourinho como su DT, Richard Ríos disputó un total de 35 partidos marcando 8 goles y dando 6 asistencias, siendo uno de los que movía el juego del equipo. Estuvo en cancha poco más de 2.000 minutos y apenas era su primera temporada en Portugal.

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