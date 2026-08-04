Juan Manuel Rengifo se puede ir de Atlético Nacional: Esto se sabe

En Atletico Nacional empezaba a surgir un ’10’ que tenía el consenso de la hinchada, sus primeras pinceladas deslumbraron a la fanaticada, pero su tiempo podría estar contado. En la jornada deportiva del 3 de agosto se conoció la noticia sobre Juan Manuel Rengifo que muy pocos en el futbol de Colombia esperaban.

El entrenador Lucas González dio la alineación titular para el partido contra Jaguares de Córdoba por la segunda fecha de la Liga Colombiana II-2026 y la sorpresa fue que Rengifo no dijo presente. Aquí pasa algo, fue lo que pensaron algunos hinchas del equipo ‘Verdolaga’.

A los 21 años, Juan Manuel Rengifo ya registra 11 goles, 9 asistencias y 2.833 minutos hasta la fecha 3 de la Liga Colombiana II-2026. Esto, aparentemente, ha despertado el interés del fútbol del exterior, y uno de los periodistas que sigue la actividad diaria de Atletico Nacional se encargó de dar novedades importantes al respecto.

“Es una posibilidad”: La noticia sobre Juan Manuel Rengifo que los hinchas de Nacional no esperaban

Juan Manuel Rengifo lleva un título en Nacional. (Foto: Vizzor Image)

“Lo de la salida, venta, de JM Rengifo a Europa no me lo descartaron, es una posibilidad. Quizás la llegada de Elías Cabrera, aún esperado en Nacional

tenga que ver con el tema”, publicó el periodista Mauricio Agudelo Arcila, del canal ‘Win Sports’.

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La respuesta de Atlético Nacional al rumor de la salida de Juan Manuel Rengifo

Al darse cuenta de la repercusión que tuvo la información sobre la posible salida de Juan Manuel Rengifo, desde Atlético Nacional no tardaron en dar un parte de tranquilidad. ¿Por el momento? “Aclaración tema Rengifo en Nacional… hasta hoy (3 de agosto), me dice un directivo, no hay ningún documento sobre la mesa, más allá del interés de varios clubes de Europa”, publicó en X Agudelo.

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