Millonarios va a anunciar a un refuerzo brasileño y los hinchas reaccionan: “Figura de la Copa Libertadores”

¡Bomba de última hora en el 'Embajador'! Jugador brasileño llegó a Bogotá para firmar con Millonarios y la hinchada reaccionó. ¡Entérate!

Cuando parecía que el libro de fichajes se había cerrado en Millonarios para el segundo semestre del 2026 en el fútbol de Colombia, se reveló el refuerzo brasileño que va a anunciar, y los hinchas no dudaron en reaccionar: “Figura de la Copa Libertadores”.

Millonarios venció 0-1 a Junior de Barranquilla en condición de visitante por la segunda fecha de la Liga Colombiana 2026-II, no lo hacía desde hace tres años y ocho meses, pero en el sector del mediocampo sigue sin convencer uno de los dos refuerzos que llegó al inicio de año: Mateo García.

Ante la irregularidad de García, Guillermo Arango, periodista de la emisora ‘FM’ y del canal ‘Win Sports’, publicó en X el jugador que viene como competencia directa: “El mediocampista de primera línea brasileño Leonai Souza (31) se encuentra realizando exámenes médicos con Millos. Una vez los supere, firmará contrato con el club”. Las reacciones de los hinchas iba a llegar en 3, 2, 1…

“Figura de la Copa Libertadores”: La reacción de los hinchas al refuerzo brasileño que va a anunciar Millonarios

Leonai Souza será el nuevo refuerzo de Millonarios. (Foto: Getty Images)

“Pase corto y largo malo, desorden táctico pasa corriendo por zonas que no debe estar, se lesiona cada 2 partidos, tarjeta amarilla por partido, no tiene disparo ni llegada al área. Tiene buenas intercepciones“, “fue varias veces figura de la Copa Libertadores. Buen volante”, “el recopilatorio hace ver increíble a cualquiera, sus calificaciones y estadísticas y sobre todo su tiempo de juego en el último año, dice todo lo contrario. Una contratación muy Millonarios” y “es muy buen jugador, hace unos meses este man era uno de los mejores volantes en su puesto… Se ha movido muy bien Millonarios, toca reconocer cuando lo hacen bien”, fueron las reacciones de los hinchas de ‘Millos’ en X ante el anuncio que Leonai Souza será nuevo refuerzo.

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Video: Así juega Leonai Souza, el brasileño que Millonarios va a firmar

Con 31 años, Leonai Souza llegará a Millonarios con 445 minutos jugados en el equipo Náutico, de la Serie B de Brasil. Llevaba tres partidos consecutivos sin ser convocado y la última vez que jugó fue en la derrota 2-0 ante Avaí del 12 de julio con 45 minutos en cancha.

Hay un trauma con los brasileños en tiempos recientes…



Desde ya preguntando por el nombre. pic.twitter.com/hg1uEQ8VC1 — Alejandro Soche ⚽️📰📻 (@AlejoSoche) August 3, 2026

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En resumen

Leonai Souza presenta exámenes médicos para firmar contrato con Millonarios .

presenta exámenes médicos para firmar contrato con . 445 minutos sumó el brasileño de 31 años con el equipo Náutico .

sumó el brasileño de con el equipo . El 12 de julio fue el último partido de Leonai Souza ante Avaí.