Último minuto: América de México rechazó fichar a James Rodríguez por estos motivos

James Rodríguez no llegará al América de México y los motivos son varios. El 10 también viene de un muy mal Mundial con la Selección.

James Rodríguez seguirá sin equipo después de que se revelara que su llegada al América estaría totalmente descartada. Aunque revelaron que el colombiano ya había aceptado condiciones para firmar con el club, la realidad es que el fichaje ya no se daría.

De acuerdo a la información de León Lecanda en Espn, el fichaje de James Rodríguez por América está totalmente descartado por varios motivos, pero principalmente porque el 10 no gusta al técnico Guillermo Almada. El colombiano no entra en el modelo de juego de Almada.

El entrenador uruguayo quiere en sus filas a jugadores que puedan rendir en el sacrificio y no dejen de correr durante los minutos que están en cancha. Este primer aspecto ya descarta al colombiano, que ha mostrado no estar al nivel físico para esta exigencia.

Además, hay otros motivos que se unen a la posible llegada de James al América, principalmente los económicos. Es un jugador aún caro y el club no ve que invertir en su salario sea una “apuesta” segura para el tramo de temporada que ahora vivirá el club.

James Rodríguez fue el capitán de Colombia en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Ahora mismo, James Rodríguez está fuera de cualquier plan del América y por ende sigue sin equipo. El volante no encuentra un nuevo club desde finales de mayo cuando jugó sus últimos minutos con el Minnesota United y después ya se fue a la concentración de ‘La Sele’.

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Todos los equipos que seguirían a James Rodríguez

Son varios los equipos que siguen a James Rodríguez, pero sobre todo hay algunos como Lazio o América a los que más parece que el colombiano fue ofrecido, que de alguna búsqueda real de los clubes. Hay otros intereses como el del Estrella Roja de Belgrado y el Melbourne City que todavía no son confirmados.

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