Jugador de Argentina amenaza a la Selección Colombia Sub-17 tras la derrota 4-0: “Les vamos a romper”

La Selección Colombia cerró la participación en el Torneo Sudamericando Sub-17 por todo lo alto. No solo fueron los campeones tras ganarle 4-0 a Argentina, también tuvieron un partido tan bueno que llenaron de impotencia a un jugador argentino que los terminó amenzando.

Colombia venía de no solo lograr la clasificación al Mundial Sub-17 al quedar en la segunda posición del Grupo A con siete puntos, también golearon 3-0 a Brasil en semifinales y solo le quedaba ganarle a Argentina para volver a ser campeón de un torneo que hace 33 años no se ganaba. ¡Lo hicieron con creces!

Un golazo de Miguel Agámez justo antes de que terminara el primer tiempo empezó a cambiar la historia para la Selección Colombia. Luego, llegaron tres goles más de la mano de Matías Caicedo, Agámez y José Escorcia para vencer 4-0 a Argentina, ser campeón del Torneo Sudamericando Sub-17 y hacer explotar al jugador argentino Felipe Echenique en 3, 2, 1…

“Les vamos a romper”: La amenaza de un jugador argentino a Colombia Sub-17

El jugador argentino que amenazó a la Selección Colombia Sub-17. (Foto: X)

“No, pero bueno… Sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto (culo) como lo hacemos siempre. Así que nada”, afirmó Felipe Echenique cuando le preguntaron si no esperaban este resultado luego de la derrota 4-0 ante la Selección Colombia Sub-17.

Jajajajajajajjajjajajajaa que hptas tan crecidos pic.twitter.com/7nkw1Y3PHa — Santiagoo (@santiaquinho) April 20, 2026

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La lección que le dieron desde Colombia al jugador argentino que los amenazó

Luego de la amenaza que Felipe Echenique le hizo a toda la Selección Colombia Sub-17, el futbolista colombiano José Escorcia pasó por el microfono del canal DSports y le dio una lección al jugador de argentino de cómo declarar en caliente. “Mucho esfuerzo que hemos hecho por esos jugadores que se lesionaron y no están con nosotros en estos momentos, y por esa jerarquía y esos huevos que tenemos todos”, afirmó el extremo colombiano sobre por qué le ganaron a Argentina en la final del Torneo Sudamericano Sub-17.

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