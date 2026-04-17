A pesar de haber clasificado al Mundial Sub 17, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y Uruguay podrían no disputarlo

La FIFA teme por el futuro del Mundial Sub-17. A pesar de que ya diferentes selecciones sudamericanas se encuentran con su boleto asegurado para lo que ocurrirá a finales de año, la realidad es que, tal y como ocurriese con la Finalissima, desde Zúrich no tienen garantías en cuanto a la realización del certamen.

Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y Uruguay ya están clasificadas por parte de la Conmebol al Mundial Sub-17. Los problemas pasan por entender que Qatar es la sede del torneo y que, como ocurriese con la Finalissima, el conflicto bélico en Oriente Medio no entrega ninguna garantía en cuanto a la disputa del certamen. Si bien quedan algunos meses antes de que el balón empiece a rodar, se empiezan a manejar opciones.

Todo pasa por entender que, como pasó con la Finalissima, nada garantiza que en este momento la FIFA pueda realizar una nueva edición del Mundial Sub-17. La situación es tan volátil como cambiante cada 24 horas, por lo que asegurar que en este momento las delegaciones de países como Argentina, Brasil o Colombia podrán llegar a Oriente Medio se hace imposible por parte de los cargos más altos de Zúrich.

Noviembre es la fecha donde el balón empezará a rodar. La FIFA tiene todavía varios meses para tomar una decisión, a diferencia de lo que ocurriese con la Finalissima y la poca ventana de tiempo que tuvieron UEFA y Conmebol para intentar realizar el certamen entre Argentina y España. Ahora mismo, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y Uruguay Sub-17 cruzan los dedos.

Qatar sigue siendo, de momento, la sede del Mundial sub 17: GETTY

No olvidemos que se trata de la primera edición del torneo con 48 selecciones. Qatar ha recibido la sede del torneo hasta el año 2029 en una apuesta clara de la FIFA por continuar potenciando el fútbol en el Oriente Medio. El conflicto bélico decidirá, a lo largo de los próximos meses, si, tal y como ocurriese con la Finalissima, otro gran torneo tiene que cancelarse por cuestiones ajenas al fútbol.

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