Bayern Múnich es campeón y ahora va por otro crack de Selección Colombia

Bayern Múnich acaba de conquistar una nueva Bundesliga de la mano de Luis Díaz, y ahora el gigante de Alemania iría por otro crack de la Selección Colombia, según reportes de información del extranjero.

El periodista Kessler Philipp de Alemania informa que Samuel Martínez de la Selección de Colombia sub 17 ya fue contactado por el Bayern Múnich con miras a un nuevo traspaso. El volante es figura de la división juvenil que jugará la final del Sudamericano.

No es el único club que quiere al joven volante creativo, ya hace días desde Inglaterra informaron que Chelsea, Liverpool y Manchester City siguen de cerca al jugador.

Atlético Nacional habría sido contactado por estos equipos para una posible venta, el valor del traspaso estaría entre el millón de dólares hasta los dos millones.

Por normativa FIFA, Samuel Martínez podrá ser fichado por cualquier equipo a sus 16 años de edad, sin embargo recién se sumará a otro equipo cuando cumpla la mayoría de edad.

Las estadísticas de Samuel Martínez

Samuel Martínez ha sido parte de los cinco partidos de la Selección Colombia en el Sudamericano sub 17. No ha debutado aún en el primer equipo de Atlético Nacional.

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En resumen