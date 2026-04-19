EN VIVO Y GRATIS Colombia vs. Argentina por la final del Sudamericano sub 17

La Selección Colombia podría coronarse campeón del Sudamericano sub 17, en frente tiene a la Selección de Argentina. La juvenil de la ‘Tri’ llega a su segunda final continental de esta categoría consecutiva.
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