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Selección Colombia

EN VIVO Y GRATIS Colombia vs. Argentina por la final del Sudamericano sub 17

La Selección Colombia se juega la final del Sudamericano sub 17 contra Argentina y aquí lo puedes seguir minuto a minuto.

EN VIVO Y GRATIS Colombia vs. Argentina por la final del Sudamericano sub 17
EN VIVO Y GRATIS Colombia vs. Argentina por la final del Sudamericano sub 17

La Selección Colombia podría coronarse campeón del Sudamericano sub 17, en frente tiene a la Selección de Argentina. La juvenil de la ‘Tri’ llega a su segunda final continental de esta categoría consecutiva.

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¡Arranca la previa!

¡Comienza la previa del Sudamericano sub 17, final Colombia vs. Argentina.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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