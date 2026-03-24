Luis Díaz vive un gran momento en Bayern Múnich de la mano de Vincent Kompany, quien lo viene apoyando desde que llegó a Alemania. Sin embargo, el jugador colombiano ahora que está con la Selección Colombia, el jugador recibió una mala noticia.

De acuerdo a la información que trasciende desde Europa y que reveló Football Insider, Manchester City ha decidido que Vincent Kompany sea el reemplazante de Pep Guardiola, si el entrenador español acaba dejando el vestuario a final de esta temporada.

Kompany hizo historia como jugador de Manchester City y ahora como DT ha demostrado la gran calidad que lo convierte en uno de los mejores del mundo. Dio la talla en un grande como Bayern Múnich siguiendo los métodos muy parecidos a los de Guardiola.

No obstante, Bayern Múnich sabe que su entrenador gusta a varios clubes grandes y por eso le renovó el contrato hace poco. El entrenador belga acabó firmando un acuerdo hasta finales de la temporada 2029, por lo cual, su salida no sería fácil.

Kompany enfrentó a Guardiola en la Premier League. (Foto: GettyImages)

Para Luis Díaz no deja de suponer una mala noticia si llega a perder a Kompany, porque el belga le ha dado una gran confianza y cuando ha tenido diferentes polémicas lo defendió. Además, el ex jugador de Manchester City fue uno de los principales impulsadores de su fichaje.

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Los números de Luis Díaz con Kompany como DT

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Con Kompany como entrenador, Luis Díaz también está viviendo su mejor momento. El extremo colombiano ha jugado un total de 38 partidos y ha marcado 22 goles y dado 18 asistencias. En cancha ha sumado más de 3.000 minutos, y es una de sus mejores temporadas en Europa.

Las estadísticas de Kompany en Bayern Múnich

Como entrenador de Bayern Múnich, en su primer gran reto, Vincent Kompany ha jugado un total de 98 partidos entre todas las competencias. Sumando 74 victorias, 13 empates y 11 derrotas. Ya fue campeón de la Bundesliga, y este año es candidato a ganarlo todo.

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En síntesis: