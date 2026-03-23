El reemplazo de Luis Díaz en Bayern Múnich habló fuerte y claro: “Lo he conseguido”

Una nueva función del Bayern Múnich se vivió en la Bundesliga y el gran ausente fue Luis Díaz. El extremo colombiano no estuvo presente en la victoria 4-0 ante Unión Berlín y su reemplazante no dudó en hablar fuerte y claro: “Lo he conseguido”. ¿Le apuntó a ‘Lucho’?

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Luis Díaz anotó el gol del empate del Bayern Múnich ante Bayer Leverkusen por la fecha 26 de la Bundesliga, pero fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla porque, supuestamennte, fingió un penalti ante el contacto que tuvo con el arquero Janis Blaswich.

El entrenador Vincent Kompany eligió a Serge Gnabry como reemplazo de ‘Lucho’ Díaz y el mediapunta no dudó en ponerle presión al jugador colombiano. Gnabry regisró dos goles, una calificación de 8.3 puntos, según la aplicación ‘BeSoccer’, y habló fuerte y claro sobre su nivel.

“Lo he conseguido”: El reemplazo de Luis Díaz en Bayern Múnich

Serge Gnabry y Luis Díaz en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

“No fui titular en los dos últimos partidos, así que probablemente tenía mucha energía. Quería hacer un buen partido y volver a demostrar mi valía, y por suerte hoy lo he conseguido. Creo que cuanto más tiempo jugamos juntos, mejor nos entendemos. Con el entrenador, ahora desde hace un año y medio, los conceptos se han vuelto cada vez más claros. Cada uno sabe exactamente qué se le exige en su posición. Por eso también funciona bien, sin importar la rotación. Durante los partidos no se piensa tanto en ese tipo de récords. Cuando lo batamos, por supuesto estaremos contentos y veremos hasta dónde podemos elevarlo. Que ya tengamos 97 goles a favor es realmente una locura, no me lo habría imaginado. Eso simplemente demuestra lo bueno que es nuestro ataque“, dijo Gnabry.

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¿Quién gana más dinero en Bayern Múnich, Luis Díaz o Serge Gnabry?

No hay tanta deferencia. Según el portal ‘Capology’, Luis Díaz es el sexto jugador mejor pagado del Bayern Múnich con un salario anual de 14 millones de euros. Por su parte, Serge Gnabry tiene un sueldo de 13 millones de euros. Gana un millón menos que el extremo de la Selección Colombia.

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En síntesis

ry tras el partido:

Serge Gnabry marcó dos goles y obtuvo una calificación de 8.3 puntos contra Unión Berlín.

marcó y obtuvo una calificación de contra Unión Berlín. El atacante Serge Gnabry afirmó haber demostrado su valía tras no ser titular recientemente.

afirmó haber demostrado su tras no ser titular recientemente. Luis Díaz percibe un salario de 14 millones, superando por un millón al de Gnabry.

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