Mientras Luis Díaz cuesta 70 millones de euros, el valor de mercado de Luka Modric

Llegó el momento de volver a ver a la Selección Colombia, y para dimensionar la magnitud de los partidos amistosos que tendrá en la fecha FIFA de marzo, nada mejor que comparar los valores de mercado de Luis Díaz y Luka Modric. Dos figuras de clase mundial.

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‘Lucho’ Díaz pasa por el mejor momento de su carrera con 40 contribuciones de gol (22 goles y 18 asistencias) en 38 partidos con Bayern Múnich. Este nivel le ha permitido mantener un increíble valor en el mercado de 70 millones de euros, según el portal ‘Transfermarkt’.

A diferencia de Luis Díaz, Luka Modric ya pasó por el mejor momento de su carrera que lo llevó a ganar el Balón de Oro en 2018 y 28 títulos con el Real Madrid. Llegó a tener un valor de mercado de 55 millones de euros, y aunque se mantiene en nivel top jugando en el AC Milan, hay una gran diferencia con lo que cuesta el extremo colombiano.

Luis Díaz cuesta 17.5 veces más que Luka Modric: los valores de mercado

Luis Díaz y Luka Modric estarán en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Entendiendo que pasan por momentos diferentes en las carreras y por eso hay una diferencia de 66 millones de euros, Luis Díaz cuesta 17.5 veces más de lo que vale Luka Modric. Según el portal ‘Transfermarkt’, mientras que ‘Lucho’ tiene un valor de mercado de 70 millones, lo que vale Modric son 4 millones de euros.

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Luis Díaz hizo una apuesta con un jugador de Croacia

Para ponerle un poco más de picante al partido amistoso entre la Selección Colombia y Croacia del jueves 26 de marzo a las 6:30 P.M, la periodista Paula Salamanca, de ESPN, reveló que Luis Díaz hizo una apuesta con su compañero croata del Bayern Múnich, Josip Stanisic. ¿Qué apostaron? Eso sigue siendo un misterio.

Encuesta¿Cuál fue el valor máximo que alcanzó Luka Modric en el mercado? ¿Cuál fue el valor máximo que alcanzó Luka Modric en el mercado? Ya votaron 0 personas

En síntesis

Luis Díaz tiene un valor de 70 millones de euros , superando ampliamente a Modric.

tiene un valor de , superando ampliamente a Modric. El croata Luka Modric está valorado en solo 4 millones de euros actualmente.

está valorado en solo actualmente. Existe una diferencia de 66 millones de euros entre el colombiano y el volante.

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