¡Última hora! Equipo de la Liga BetPlay recibe amenazas y decide jugar sin hinchada

Un equipo de la primera división de Colombia no tendrá hinchas para sus siguientes partidos.

Este sábado 29 de agosto de 2026 se encienden todas las alarmas en el fútbol colombiano después de que se revelara que un equipo de la primera división del torneo local decidió jugar sin hinchas el resto de sus partidos por tener amenazas.

Mediante sus cuentas oficiales, el club Deportes Tolima reveló que vienen recibiendo amenazas y por eso el club y la Comisión Local de Fútbol de Ibagué decidieron que el próximo partido se juegue a puertas cerradas.

“Hemos recibido amenazas que atentan contra la seguridad de miembros de la institución, hinchas y oficiales. Por disposición de la Comisión Local de Fútbol de Ibagué, este lunes jugaremos ante Cúcuta Deportivo a puerta cerrada”, reveló el club.

Además, el comunicado viene alertando de una grave situación que vive la comunidad. “Nuestra prioridad absoluta es preservar la vida y la integridad de todos los asistentes al escenario”, avisa el Deportes Tolima en un comunicado que sorprende a todos.

El comunicado de Deportes Tolima. (Foto: @cdTolima)

Aunque muchos esperaban que esta decisión del Tolima solo sea para el siguiente partido, el equipo acabó su comunicado advirtiendo que las puertas del estadio seguirán cerradas hasta nuevo aviso. “Las puertas del estadio permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Informaremos oportunamente cualquier decisión al respecto“, termina el comunicado.

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Deportes Tolima viene de ser eliminado en Copa Libertadores

El Tolima pasa también un momento muy delicado a nivel deportivo, puesto que, en Copa Libertadores fue eliminado por Independiente del Valle y se vio muy superado en toda la llave. El club no está teniendo la mejor temporada 2026.

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