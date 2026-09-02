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Millonarios tiene sus dos primeros candidatos para reemplazar a Fabián Bustos

Millonarios despidió a Fabián Bustos y rápidamente contactó a dos campeones de Colombia para que lo reemplacen.

Millonarios tiene sus dos primeros candidatos para reemplazar a Fabián Bustos
Millonarios tiene sus dos primeros candidatos para reemplazar a Fabián Bustos

Millonarios decidió finalizar con el contrato de Fabián Bustos y ahora están contra el tiempo para conseguir un nuevo entrenador lo más pronto posible. Dos campeones de la Liga BetPlay ya entran en planes del Millonarios.

Alfredo Arias y Alberto Gamero son los dos candidatos principales para llegar a Millonarios. El uruguayo acaba de ser despedido de Junior mientras que Gamero lleva varios meses libre.

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Revelan que el estilo de juego de Millonarios no agradaba a la directiva y ellos decidieron terminar con el vínculo de Bustos, quién lleva un poco más de un año de contrato.

Millonarios se encuentra 5to en la tabla de posiciones, con 6 puntos por detrás del líder. El club Bogotá está en puestos de clasificación a la segunda fase del torneo, por el momento.

Fabián Bustos, campeón en Ecuador y Perú, no tendría mucho problema en definir su futuro, con rumores que lo vinculan a varios equipos para el segundo semestre.

Las salidas confirmadas de Millonarios para el segundo semestre

Los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.

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Alberto Gamero es el candidato principal para el puesto de DT. Foto: Getty.

Alberto Gamero es el candidato principal para el puesto de DT. Foto: Getty.

En resumen

  • Millonarios definió a sus dos primeros candidatos para asumir la dirección técnica tras la salida de Fabián Bustos en esta temporada 2026.
  • La junta directiva del ‘Embajador’ evalúa perfiles de jerarquía con experiencia en el fútbol sudamericano para tomar el control inmediato del plantel profesional.
  • El objetivo de la dirigencia capitalina es concretar el fichaje en el menor tiempo posible para no descuidar la pelea por los primeros lugares en la Liga BetPlay.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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