Millonarios tiene sus dos primeros candidatos para reemplazar a Fabián Bustos

Millonarios despidió a Fabián Bustos y rápidamente contactó a dos campeones de Colombia para que lo reemplacen.

Millonarios decidió finalizar con el contrato de Fabián Bustos y ahora están contra el tiempo para conseguir un nuevo entrenador lo más pronto posible. Dos campeones de la Liga BetPlay ya entran en planes del Millonarios.

Alfredo Arias y Alberto Gamero son los dos candidatos principales para llegar a Millonarios. El uruguayo acaba de ser despedido de Junior mientras que Gamero lleva varios meses libre.

Revelan que el estilo de juego de Millonarios no agradaba a la directiva y ellos decidieron terminar con el vínculo de Bustos, quién lleva un poco más de un año de contrato.

Millonarios se encuentra 5to en la tabla de posiciones, con 6 puntos por detrás del líder. El club Bogotá está en puestos de clasificación a la segunda fase del torneo, por el momento.

Fabián Bustos, campeón en Ecuador y Perú, no tendría mucho problema en definir su futuro, con rumores que lo vinculan a varios equipos para el segundo semestre.

Las salidas confirmadas de Millonarios para el segundo semestre

Los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.

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Alberto Gamero es el candidato principal para el puesto de DT. Foto: Getty.

En resumen