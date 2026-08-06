Junior de Barranquilla reaccionó y tiene un nuevo refuerzo para el segundo semestre

Junior de Barranquilla arrancó de forma irregular el segundo semestre en Colombia y sumaron un nuevo refuerzo en este 2026.

El bicampeonato de Junior de Barranquilla quedó atrás ya y el club se concentra en salir de este mal momento en el arranque de la temporada 2026. Alfredo Arias lo pidió y el campeón de la Liga BetPlay tiene un último refuerzo para este semestre.

Cristian Graciano es el nuevo lateral de Junior de Barranquilla para esta Liga BetPlay II. El defensor viene del Real Cartagena, otro equipo de la primera división local.

Graciano y Alfredo Arias ya coincidieron juntos en el Deportivo Cali y a sus 23 años tendrá una nueva revancha en un grande de Colombia. Su llegada fue una necesidad tras la salida de Jhomier Guerrero a Millonarios.

De esta forma el entrenador ya tiene variantes para Edwin Herrera en ese sector que había quedado algo descompensado por Millonarios. El jugador firmaría su contrato este jueves.

Un arranque complicado ha tenido Junior, con dos derrotas en dos fechas de torneo liguero y una temprana eliminación de la Copa Colombia por la vía de los penales vs. Barranquilla.

Los refuerzos de Junior de Barranquilla para la Liga BetPlay II

Para el segundo semestre de 2026, Junior de Barranquilla incorporó al delantero argentino Francisco Fydriszewski (desde el DIM Independiente Medellín) y al defensa central Pablo Ortiz. Además, está cerca de cerrar la incorporación del lateral derecho Christian Graciano.

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Cristian Graciano – Deportivo Cali.

En resumen