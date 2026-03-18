Atento Millonarios: El club que pide el fichaje de Rodrigo Contreras para el 2027

Rodrigo Contreras extendió su racha de goles, nuevamente ante Atlético Nacional en el Clásico de Colombia y como es de esperarse, vuelven los sondeos del exterior. Uno de sus ex equipos sueña con el regreso del argentino de Millonarios para el próximo año.

La U. de Chile tenía la opción de compra y de renovación de préstamo para este 2026, pero no la ejecutó. La realidad demostró que la ‘U’ se equivocó, con Contreras siendo goleador de su club, mientras que los chilenos sufrieron la baja de su nuevo refuerzo.

Octavio Rivero, delantero uruguayo por el que pagaron una suma considerable, sufrió una lesión que lo tendrá por lo menos tres meses fuera de las canchas, con esa cifra hubieran renovado el contrato de Contreras. Los hinchas en redes piden el regreso del delantero para el 2027.

Desde ya Millonarios trabaja en la continuidad de Contreras negociando con el Dep. Antofagasta. El jugador acaba contrato en diciembre y la opción de compra está valorada en 1.2millones de dólares.

Con su gol en el clásico, Rodrigo Contreras acumula 7 goles en 11 partidos, tres de ellos contra Atlético Nacional. En la U de Chile anotó 10 goles y 2 asistencias en 41 partidos.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, arlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Última hora! Atlético Nacional tiene nuevo candidato para reemplazar a Diego Arias

Rodrigo Contreras U. de Chile.

En resumen