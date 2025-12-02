La CONMEBOL emociona a la Selección Colombia a pocos días del sorteo del Mundial 2026

La Selección de Colombia está a nada de conocer sus rivales para la siguiente Copa del Mundo y mientras tanto los hinchas de la ‘Tri’ se emocionan por un posteo de la CONMEBOL.

La cuenta oficial del torneo recordó la final de la Copa América 2001, torneo en el que Colombia le ganó a México por 1-0. Este torneo representa el único título mayor que hemos ganado.

Fuera de ese certamen, Colombia ha jugado la final en dos ocasiones más, siendo la última en el 2024. Perdió contra Argentina el año pasado y perdió contra la Selección de Perú en 1975.

El solitario gol de Iván Rámiro Córdoba declinó la balanza a favor de los ‘cafeteros’ contra un México que aún disputaba la Copa América y la Copa Oro de la CONCACAF.

El once de Colombia en ese partido disputado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín fue con: Óscar Córdoba; Iván Córdoba, Mario Yepes, Iván López, Gerardo Bedoya; Fabián Vargas, Juan Carlos Ramírez, Freddy Grisales, Giovanni Hernández; Murillo, Aristizábal.

El once de México fue con: Óscar Pérez, Salvador Carmona, Joaquín Beltrán, Duilio Davino, Ramón Morales, Sigifredo Mercado, Germán Villa, Alberto García Aspe, Jesús Arellano, Daniel Osorno, Jared Borgetti.

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Estados Unidos, México , Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

: Estados Unidos, , Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay. Bombo 3 : Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontiental 1 y Repechaje Intercontiental 2.

