Por este motivo, Dimayor sancionaría a Atlético Nacional tras el título ante DIM en la Copa Colombia

No todo fue alegría para Atlético Nacional tras ganar el título de la Copa Colombia 2025 ante Deportivo Independiente Medellín. No solo Marino Hinestroza anunció su salida, también apareció el motivo por el cual la Dimayor lo podría sancionar.

¡Oh, oh! Nacional disputó el partido de ida de la final de la Copa Colombia en condición de visitante en el estadio Atanasio Girardot, pero su hinchada sí pudo asistir, y no quiso quedarse atrás con la presión que puso la hinchada del DIM con un gran recibimiento. Ahí estaría el motivo por cual podría ser sancionado.

La final entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín no empezó a la hora pactada, 7:30 P.M, por la cantidad de fuegos artificiales que lanzaron las dos hinchadas. Esto lo prohíbe el artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Dimayor sancionaría a Atlético Nacional tras el título en la Copa Colombia por este motivo

Hinchas de Nacional lanzando polvora vs. DIM. (Foto: Vizzor Image)

Al considerarse como conducta impropia el empleo de objetos inflamables como lo hicieron los hinchas de Nacional en la final de la Copa Colombia, el Comité Disciplinario de la Dimayor podría sancionar al equipo ‘Verdolaga’ con los siguientes castigos: el cierre de la tribuna desde donde lanzaron la pólvora, la suspensión del estadio de una (1) a tres (3) fechas o una multa que podría ir de ocho (8) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atlético Nacional se ganó la posibilidad de jugar la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 tanto por ser campeón de la Copa Colombia como por la tabla de reclasificación. Dicho esto, la Conmebol hizo el sorteo y le corresponde enfrentar a Millonarios el miércoles 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot. Este será un duelo a partido único y el equipo que gane clasificará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

