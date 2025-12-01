El fin de semana se hizo oficial la salida de Miguel Ángel Borja de River Plate y como era de esperarse, al delantero colombiano ya le llegan los llamados de clubes interesados. Este lunes se conoció los cuatro equipos que lo han sondeado.

El ahora ex River prefiere seguir en el extranjero, aunque no le cierra un regreso a la Liga BetPlay. En el extranjero el medio Momento Deportivo de Perú señala a Alianza Lima como un interesado.

En Colombia, hay tres grandes que quieren aprovechar la condición de agente libre de Borja. Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, y América de Cali son los tres interesados según El Fútbolero Co.

River Plate en su momento pagó 8 millones por el delantero colombiano, quién pasó la barrera de los 60 goles con el gigante de Argentina, sin embargo en los últimos meses vivió una sequía de goles.

En los últimos partidos, Marcelo Gallardo optó incluso por dejarlos fuera de las convocatorias no solo de los partidos a los jugadores que no entraron en planes para el 2026.

Los títulos de Miguel Borja en River Plate

Miguel Ángel Borja ganó tres títulos con River Plate, los tres en el 2023 dónde fue titular y anotó 14 goles. Su mejor año fue en el 2024 con 31 goles en 50 partidos jugados.

El útlimo club de Miguel Borja en Colombia fue Junior de Barranquilla. Foto: Getty

