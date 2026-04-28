El colombiano que brilla en Arsenal no espera el llamado de Néstor Lorenzo

Cristhian Mosquera sueña con la Champions League e igualmente con la Copa del Mundo. El defensor del Arsenal se alista para la primera batalla contra el Atlético de Madrid por las semifinales del certamen. Todo ello mientras vuelve a dejar declaraciones contundentes sobre su preferencia de jugar con España en el panorama internacional. Colombia queda totalmente descartada para el futuro.

“¿Mi polivalencia? Creo que es un factor que los entrenadores pueden tener en cuenta. Al hacer una convocatoria de algo más de 20 jugadores, hay que planificar que pueden pasar muchas cosas en un Mundial”, comentaba el defensor nacido en Alicante y de padres colombianos. Recordemos que ya hizo parte de la lista de Luis de la Fuente en marzo. Vio minutos ante Egipto y quiere meterse en Norteamérica 2026.

Existe alguna chance de que todavía Mosquera pudiese representar a Colombia. Tendrían que pasar tres años sin que tuviese ningún tipo de aparición con la selección de España. El panorama parece difícil y mucho más teniendo en cuenta una serie de características que le hacen entenderse como una ficha que puede ser más que útil en la lista de La Roja. Colombia no logró convencerle en todo el proceso.

“Creo que es un plus como jugador poder participar en varias posiciones y en cada entrenamiento intento adquirir conceptos de lateral y seguir añadiendo cosas como central. Es algo que me va a servir para el futuro”, más reflexiones del defensor central que se espera que sea titular mañana frente al Atlético de Madrid. Es su primera temporada en la Premier League tras varios cursos destacando en el Valencia.

Mosquera ya tuvo minutos en el amistoso ante Egipto: GETTY

Hablamos de un futbolista que puede participar en prácticamente cualquier posición de la defensa. También de uno que ha hecho parte de la selección española desde la categoría sub 16 de manera interrumpida hasta la mayor. Sueña con participar con La Roja en una edición donde son favoritos junto a combinados de la talla de Argentina y Francia.

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Colombia y Mosquera, singular caso en la Federación

Como contamos en BOLAVIP, desde el entorno de Mosquera defienden que hasta inicios del año 2025 nadie de la Federación Colombiana se puso en contacto con el jugador. No se dieron pasos formales para intentar convencerle de elegir al combinado cafetero sobre España de cara al futuro. La Roja será su hogar salvo un giro de 180° digno de Hollywood.

Incluso y tras tener sus primeros minutos con España, Mosquera fue tajante. En marzo y tras el empate frente a Egipto, dejó caer que siempre tuvo en claro los pasos de su carrera a nivel internacional: “En cuanto a este tema (Colombia o España) que siempre sale, yo siempre he estado muy tranquilo, a pesar del ruido externo. Creo que lo he demostrado. Al final, el trabajo te abre puertas, hoy se ha dado la oportunidad, así que muy contento”.

Datos claves

El defensor Cristhian Mosquera disputará con el Arsenal la semifinal de Champions contra el Atlético de Madrid.

disputará con el la semifinal de Champions contra el Atlético de Madrid. El futbolista nacido en Alicante debutó con la selección de España en marzo ante Egipto.

debutó con la selección de en marzo ante Egipto. La Federación Colombiana no contactó formalmente al jugador hasta inicios del año 2025.