La decisión que tomó James Rodríguez tras darse cuenta que Daniela Ospina se volvió a casar

James Rodríguez juega poco en Minnesota United FC, así que para encontrar una noticia relacionada al ’10’ de la Selección Colombia se tuvo que dar una curiosidad relacionada a la boda de su exesposa Daniela Ospina. ¿Qué decisión tomó el volante?

Con 19 años, James se casó con Ospina el 24 de diciembre de 2010 y de ahí en más formalizaron una relación que acompañó al mediocampista por pasos exitosos en Banfield, FC Porto, AS Mónaco y Real Madrid. Además, tuvieron una hija llamada Salomé que nació el 29 de mayo de 2013.

Luego de casi siete años de matrimonio, James Rodríguez y Daniela Ospina decidieron separarse, pero quedaron en muy buenos términos. Por ese motivo, sorprendió la decisión que tomó el capitán de la Selección Colombia al darse cuenta que su exesposa se volvió a casar.

James y una decisión tras darse cuenta que Daniela Ospina se volvió a casar

James Rodríguez Gabriel Coronel y Daniela Ospina. (Foto: Getty Images e Instagram / @daniela_ospina5)

Daniela Ospina hizo dos publicaciones sobre su matrimonio con Gabriel Coronel y para sorpresa de muchos la decisión de James Rodríguez fue dejarlas pasar por alto y, a pesar de que sigue a su exesposa en Instagram, decidió no darle ‘Me Gusta’ a ninguno de los dos posts hasta el momento de la publicación de esta nota.

Posts de Daniela Ospina sin Me Gusta de James. (Foto: Instagram / @daniela_ospina5)

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Lo último de James Rodríguez con Minnesota United que preocupa a Colombia

Hasta el partido contra FC Dallas del miércoles 22 de abril a las 7:30 P.M. (hora colombiana), lo último de James Rodríguez con Minnesota United FC fue que jugó un solo minuto en la victoria de su equipo 2-0 ante Portland Timbers del 18 de abril. El entrenador Cameron Knowles le dio ingreso sobre el minuto 89 del partido por la fecha 8 de la MLS 2026.

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