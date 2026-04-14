“Nunca se lesiona”: los hinchas del Bayern Múnich eligen a Luis Díaz por sobre James Rodríguez

El fenómeno alrededor de Luis Díaz en Alemania no es gratuito. Cada vez que un club como el Bayern Múnich ficha a un sudamericano, los ojos de todo el torneo se preguntan si podrá adaptarse o no a una cultura distinta en todos los sentidos. “El Guajiro” cumple con todas las expectativas, por lo que BOLAVIP se desplazó hasta el Bernabéu durante la ida de cuartos de final de la Champions para hablar con los hinchas del equipo bávaro sobre su momento. En gran parte, ya ven mejor su ciclo que el de James Rodríguez.

“¿James o Luis Díaz? Creo que es difícil, son diferentes pero tienen el mismo nivel… Yo me quedo con Luis Díaz sin dudas… No es tan fácil, Luis Díaz nunca se lesiona y siempre está para nosotros. Amo a James, pero Lucho está con nosotros ahora… Creo que Lucho es mejor por fuera del juego, pero si hablamos solo de tiros libres, James era de otra clase”, empezaban los hinchas alemanes en su análisis general sobre ambos cafeteros. Todo en los micrófonos de BOLAVIP.

Los elogios a Lucho, bien ganados por sus 23 goles y 15 asistencias en apenas 40 partidos: “Luis Díaz es un número uno. En este momento está marcando muchos goles. Estamos impresionados con su primera temporada… Es un gran extremo; con Michael Olise se han convertido en una gran pareja por las bandas”.

“Es muy bueno realmente. Marcó dos goles al PSG, campeón de este año, y viene de hacer su primer hat-trick por Bundesliga. Estamos felices con él… Luis Díaz fue uno de los jugadores más importantes de esta noche. No lo podían detener. Trabajó muy fuerte”, fueron más reflexiones de los hinchas alemanes sobre una de sus estrellas. En las próximas horas llega la vuelta de cuartos de final ante el Real Madrid.

La comparación con James era inevitable. Desde junio del 2017 hasta el mismo mes del 2019 el zurdo hizo parte de un Bayern que reinaba en Alemania sin suerte en Europa. 67 partidos, 15 goles y 20 asistencias componen el paso de Rodríguez por un Allianz Arena donde las lesiones y los cambios de entrenador evitaron lo que era para muchos uno de los fichajes de la década en Múnich. El recuerdo, pese a esto, parece ser positivo.

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Bayern, casi imbatible tras ganar la ida

Los datos dejan bien parado al equipo de Luis Díaz de cara a la segunda batalla. En 31 ocasiones, los alemanes avanzaron en la Champions después de vencer en el partido de ida de la fase eliminatoria lejos de su cancha. Solamente el Inter de Milán en 2011 pudo remontarles una eliminatoria tras caer en el primer asalto como local.

También los registros históricos añaden condimento al duelo. El Real Madrid afronta el reto de remontar una eliminatoria de Champions tras perder la ida como local, una tarea que históricamente ha resultado compleja en el torneo europeo, obligando a los blancos a buscar una gesta en territorio alemán para alcanzar las semifinales. Solo ante Inter Bratislava en 1976, pudieron hacerlo por torneos UEFA.

Datos claves

Luis Díaz suma 23 goles y 15 asistencias en su primera temporada con el Bayern.

suma y en su primera temporada con el Bayern. El colombiano James Rodríguez registró 15 goles y 20 asistencias durante su paso por Múnich.

registró y durante su paso por Múnich. El Bayern Múnich avanzó de ronda en 31 ocasiones tras ganar la ida como visitante.