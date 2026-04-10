Mientras James Rodríguez hizo 6 goles en Mundiales, estos anotó Carlos el Pibe Valderrama

Colombia vuelve al Mundial y con ello todos los sueños de un país. Relacionar el máximo torneo de la FIFA con el conjunto cafetero se hace imposible sin traer a la cabeza el nombre de figuras como James Rodríguez o Carlos ‘el Pibe’ Valderrama. Mientras el ex zurdo del Real Madrid anotó seis goles en el torneo, esta es la marca que dejó el ídolo de la década de los 90.

Hay que remontarse justamente al 9 de junio de dicho año para encontrar el único tanto de Valderrama en las Copas del Mundo. Fue frente a Emiratos Árabes Unidos y durante la fase de grupos de un torneo que suponía el regreso de Colombia al máximo torneo de la FIFA. Aquella zona, donde el empate con Alemania valdría la posibilidad de disputar los octavos de final, tuvo al Pibe como uno de los puntos más altos.

Fue el único tanto de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama en la historia de los Mundiales. Todo ello a pesar de ser uno de los pocos colombianos en disputar hasta tres ediciones distintas del torneo. No hubo alegrías a nivel individual en la edición de 1994 en los Estados Unidos. Tampoco en Francia por el verano de 1998, donde completaría 10 partidos a nivel general en el certamen. Diferente es el escenario con James.

James disputará también su tercera edición del Mundial este verano. Brasil 2014, donde anotó seis goles, y Rusia 2018 suponen los precedentes a nivel individual de su presencia en el torneo de la FIFA. En su segunda participación en el certamen, las lesiones maniataron un nivel que todos esperaban que se acercase, y de qué manera, a lo visto 12 años atrás.

James marcó 6 goles en el Mundial del 2014: GETTY

Mientras James Rodríguez hizo seis goles en Mundiales, solo uno anotó Carlos ‘el Pibe’ Valderrama en una camada de la Selección Colombia que no pudo superar nunca los octavos de final en la historia del torneo de la FIFA. Se buscará este verano, como mínimo, llegar a los cuartos de final gracias, justamente, a que los goles de Rodríguez que se consiguieron en Brasil 2014 sirvan de inspiración.

Publicidad

Datos claves