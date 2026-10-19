La decisión que tomó Ricardo Orrego tras ser acusado por la Fiscalía de presunto acoso sexual a 5 víctimas

Después de siete meses, Ricardo Orrego rompió el silencio y justo lo hizo después de que terminara la audiencia de imputación de cargos, en la que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por presunto acto sexual violento y acoso sexual a cinco presuntas víctimas. ¿Qué dijo?

“Se cumplió la audiencia de imputación y he decidido dirigirme a ustedes porque, tras siete meses de un profundo silencio, siento que es el momento adecuado para hablar. Esta pausa no fue fortuita, fue una decisión consciente para actuar con la máxima prudencia y con absoluto respeto frente al proceso judicial que sigue su curso”, empezó diciendo Orrego.

El periodista, que salió de ‘Caracol Televisión’ en marzo de 2026, confesó que “no puedo negar que el impacto en nuestras vidas ha sido muy fuerte. Esta situación ha alterado la tranquilidad de mi hogar, ha significado el final de un ciclo en mi trabajo y ha puesto a prueba mi reputación profesional. Sin embargo, en medio de esta tormenta, mi mayor prioridad ha sido y será mi familia. A mi esposa y a mis hijos quiero expresarles mi gratitud infinita por mantenerse a mi lado, unidos frente a la incertidumbre. A ellos les pido perdón por el dolor que esta situación les ha causado; son la razón principal por la que hoy estoy aquí, dando la cara con la frente en alto”.

La decisión que tomó Ricardo Orrego tras ser imputado por la Fiscalía

Laura Murillo acusó a Ricardo Orrego de presunto acoso. (X / @BravaNewsco y @OrregoRicardo)

“Quiero ser muy claro en algo: no utilizaré mis redes sociales ni los medios de comunicación para debatir versiones, controvertir declaraciones o referirme a personas específicas. Mi defensa se llevará a cabo estrictamente donde corresponde: en los estrados judiciales. Desde el primer día he estado a entera disposición de las autoridades y así lo seguiré haciendo cada vez que sea requerido”, afirmó Orrego para dar a conocer la decisión que tomó tras ser imputado por la Fiscalía.

El mensaje de Ricardo Orrego a quienes creen en su inocencia

Ricardo Orrego finalizó su primera declaración después de ser acusado de presunto acto sexual violento y acoso sexual con un mensaje para quienes creen que es inocente. “Finalmente, a todas las personas que nos han acompañado con una oración, una palabra de aliento o desde el respeto prudente: gracias, gracias infinitas. Afronto el futuro de la mano de Dios, sostenido por el amor incondicional de mi familia, con plena confianza en la labor de la justicia y en mi equipo de la defensa. Mantengo la firmeza, la tranquilidad y la convicción necesarias para superar este capítulo y seguir adelante. Que pronto nos volvamos a ver. Un abrazo. Y que Dios los bendiga”, concluyó el periodista deportivo.

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