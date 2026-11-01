La decisión que tomó Atlético Nacional con Nicolás Rodríguez tras el polémico disfraz de paramilitar

La polémica empezó en 3, 2, 1 y la reacción de Atlético Nacional no tardó en aparecer. Halloween vino acompañado de la controversia en el equipo ‘Verdolaga’ con el disfraz de guerrillero de Nicolás Rodríguez y ya se conoció cuál fue la decisión que tomó el club ‘paisa’.

Todo empezó cuando Nacional publicó las fotos de los jugadores que decidieron ir al entrenamiento disfrazados. James Rodríguez de Joker, Matheus Uribe de Blancanieves y Edwin Cardona de vendedor de ‘Vive100’ empazaron a generar reacciones hasta que llegó el disfraz del extremo ‘Verdolaga’.

Al ver los duros señalamientos que le hicieron en redes sociales, Nicolás Rodríguez rompió el silencio, explicó por qué se disfrazó de guerrillero con una vestimenta de otro grupo armado ilegal en Colombia (paramilitares) y acató la decisión que tomó Atlético Nacional.

La decisión de Nacional con Nicolás Rodríguez tras el disfraz de paramilitar

Jugadores de Nacional disfrazados. (Foto: X / @nacionaloficial)

A pesar de la polémica que generó el disfraz de Rodríguez como paramilitar, la decisión de Nacional fue mantenerlo en la lista de los 20 jugadores convocados que estarán disponibles para enfrentar a Atlético Bucaramanga el lunes 2 de noviembre a las 8:15 P.M. por la fecha 17 de la Liga Colombiana II-2026.

Las reacciones de los hinchas al disfraz del Nicolás Rodríguez en Nacional

“Debió usar Gemini, Chatgpt o Claude para las disculpas. Lo suyo no es pensar definitivamente”, “¿en Nacional no hay nadie que les hable y les aconseje al menos un tris de las cosas?“, “si tanto dice conocer los grupos armados por su zona de procedencia que pifia se pegó, pues ese disfraz era de un paramilitar no de un guerrillero. El tipo dice tomarlo con humor pero es una persona mediática con mucho alcance que no dimensiona lo que hizo“, fueron algunas de las reacciones de los hinchas en X ante el disfraz de Nicolás Rodríguez.

Publicidad

Encuesta¿Quién se disfrazó de Blancanieves en Atlético Nacional? ¿Quién se disfrazó de Blancanieves en Atlético Nacional? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen