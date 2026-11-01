El jugador de Atlético Nacional que se disfrazó de guerrillero: “No me avergüenza”

Indignación en el fútbol colombiano. Descubre quién es el jugador de Atlético Nacional que causó polémica con su disfraz y no se arrepiente.

En Atlético Nacional se vivió la celebración de Halloween a todo dar, y cuando parecía que las risas y buenos disfraces serían los grandes invitados, la polémica llegó de la mano de Nicolás Rodríguez y un disfraz de guerrillero. El jugador ‘Verdolaga’ aclaró lo controversia.

Uno de los primeros en dar de qué hablar fue Matheus Uribe con una disfraz de ‘Blancanieves’ que ni el mismo entrenador Lucas González podía creer. James Rodríguez también se llevó la atención con una disfraz del Joker (Guasón). “El Joker siempre gana”, publicó el ’23’ de Nacional.

Hasta ahí todo iba normal en la celebración de Halloween en el entrenamiento de Atlético Nacional, pero apareció la publicación de Nicolás Rodríguez que encendió la polémica e hizo reaccionar a los hinchas del fútbol de Colombia. ¿Qué publicó?

El polémico disfraz de guerrillero de Nicolás Rodríguez en Atlético Nacional

Los jugadores disfrazados de Nacional. (Foto: X / @nacionaloficial)

“Mi patrón se llama Tirofijo y a mí me apodan ‘El Camaleón’. Soy guerrillero de las FARC. No se imagina con quien se metió”, fue parte de la letra de la canción que subió Rodríguez en Instagram con el mensaje “camaradas”. ¡Video!

Mano que es esta verga… van a poner a trabajar al Calvo Vélez mañana jajaajajajajajaj pic.twitter.com/iVf1SfCbdi — Anunoby es Jesucristo (@jganem30) October 31, 2026

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Rodríguez aclaró por qué se disfrazó de guerrillero en Halloween

“Aclaro una cosa, mi disfraz no tiene que ver ningún tipo de apoyo o burla hacia la gente, ni a hacia las víctimas de todo este conflicto. Vengo de un pueblo donde lastimosamente está manchado por este tipo de cosas, quienes somos de allá estamos destinados a recibir este tipo de comentarios entre otros. A la interna del grupo tengo un sobrenombre, muchos de mis compañeros me dicen “guerrillero – guerrillo” por el simple hecho de ser de San José del Guaviare, no me molesta, es la historia de mi departamento y no lo puedo tapar, me lo tomo con humor. Quien se sintió ofendido u otro sentimiento por el estilo, pido disculpas, nunca lo hice de mala manera, lo vi como algo divertido, algo que he llevado toda la vida por ser de donde soy, no me avergüenza ser de mi pueblo natal, no me avergüenzo de lo que vivimos algún tiempo, espero su comprensión”, publicó Nicolás Rodríguez en su cuenta de Instagram.

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