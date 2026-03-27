La declaración del DT de Croacia sobre los hinchas colombianos que sorprendió a todos: “Fue maravilloso”

Una vez más, la Selección Colombia jugó de local en Estados Unidos. Cuando parecía que muy pocas cosas buenas se podían sacar de la derrota ante Croacia, se jugó mal, apareció el entrenador Zlatko Dalić con una declaración sobre los hinchas colombianos que sorprendió a todos: “Fue maravilloso”.

¡A los hechos! Poco a poco los alrededores del estadio Camping World se fueron adornando de los colores amarillo, azul y rojo. Era innegable, la mayoria de los hinchas asistentes al partido amistoso del 26 de marzo fueron colombianos y esta presión la sintió el DT de Croacia.

“Tengo que felicitar a nuestros jugadores por la victoria. Fue muy difícil, sobre todo cuando encajas un gol en el segundo minuto ante un estadio lleno, con el rival presionando. Demostramos carácter, energía y fuerza para remontar. El partido fue muy bueno para todos”, afirmó Zlatko Dalić antes de rendirse ante los hinchas de la Selección Colombia.

El DT de Croacia se rindió ante los hinchas colombianos: “Fue maravilloso”

Zlatko Dalić habló de los hinchas de la Selección Colombia. (Foto: Getty Images)

El entrenador de Croacia no solo reconoció la presión que sintieron en la victoria 2-1 ante la Selección Colombia por jugar en un estadio lleno con colombianos, también sorprendió a todos diciendo que “es genial jugar ante un estadio lleno y contar con el apoyo de la afición. Lo que Colombia tuvo hoy (26 de marzo) fue maravilloso. Espero que Croacia también tenga apoyo en América, aunque nos quede lejos. Pero Colombia y todos los equipos sudamericanos seguro que contarán con un gran apoyo; es mucho más fácil llegar hasta aquí. Si no tienes apoyo y una gran cantidad de aficionados detrás, no sirve de nada. Esa es la sinergia entre la afición y el equipo, fue muy bonito“.

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Zlatko Dalić reconoció que tuvieron suerte ante la Selección Colombia

La jugada que pudo cambiar el partido… Transcurría el minuto 28 tiempo cuando Luis Díaz dejó solo, absolutamente solo a Luis Suárez frente al arco de Croacia. El arquero Dominik Livakovic ya no tenía nada que hacer, pero el delantero colombiano falló el intento de conectar el balón que hubiera representado el 2-1 parcial a favor de la Selección Colombia. “En algunos momentos tuvimos suerte de no encajar un gol tras una gran ocasión de Colombia“, reconoció Zlatko Dalić.

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