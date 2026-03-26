No todo es tristeza: Tras la derrota ante Croacia, la FIFA le dio la mejor noticia de todas a Colombia

La Selección Colombia sumó una durísima derrota contra Croacia en los amistosos de la fecha internacional. El equipo de Néstor Lorenzo no pudo rendir como se esperaba, pero pese a todo este mal momento, la misma FIFA le da la mejor noticia de todas.

De acuerdo a la actualización en tiempo real del ranking de la FIFA, la Selección Colombia ahora se ubica en el puesto 13, pese a perder 4.85 puntos por caer contra Croacia. El equipo nacional también se vio beneficiado por todo lo que sucedió en la Copa África.

Se decidió que en la Copa África el campeón sea Marrecos, por ende, Senegal acabó descendiendo en el ranking y llegó al puesto 14. Colombia debe sumar puntos en el siguiente partido donde enfrentará Francia, que ahora está en el segundo lugar del ranking FIFA.

Por otro lado, Colombia debe alcanzar un buen resultado en el siguiente partido, puesto que, si sus rivales como México, Estados Unidos y Senegal suman victorias y más puntos en esta fecha FIFA podrían acercarse peligrosamente al equipo de Lorenzo o hasta quitarle el puesto.

El nuevo puesto de Colombia en el ranking FIFA. (Foto: Captura de pantalla)

Aunque el ranking FIFA “pierde importancia” en los siguientes meses, puesto que, ya no afecta a los equipos para el Mundial, sí será relevante después de este torneo. Debido a que, si llegan en un buen lugar y hacen una buena campaña se puede escalar posiciones.

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¿Cuándo juega Colombia contra Francia en la fecha FIFA?

ver también “No puede ser titular en el Mundial…”: Tras la derrota de Colombia ante Croacia, los hinchas explotan

El partido entre Colombia y Francia por la fecha FIFA se jugará el domingo, 29 de marzo de 2026. El partido iniciará desde las 14H00 (CO). Los franceses también buscarán la victoria con la gran posibilidad de sumar puntos que lo acerquen al lugar número 1 del ranking FIFA.

Encuesta¿Colombia podrá sumar puntos en el ranking FIFA en el partido ante Francia? ¿Colombia podrá sumar puntos en el ranking FIFA en el partido ante Francia? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

La Selección Colombia se ubica en el puesto 13 del ranking FIFA tras su reciente derrota ante Croacia.

se ubica en el del ranking FIFA tras su reciente derrota ante Croacia. El equipo de Néstor Lorenzo enfrentará a Francia el domingo 29 de marzo a las 14H00 (CO).

el domingo a las (CO). Colombia se benefició en el escalafón mundial debido a que Senegal descendió a la posición 14.

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