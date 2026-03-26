La selección colombiana está a 83 días del debut en el Mundial 2026 contando desde el 26 de marzo y en los hinchas empieza a crecer una preocupación por el nivel mostrado en la derrota ante Croacia. Pero ahí no paró todo… Toda Colombia quedó indignada por las palabras del entrenador Néstor Lorenzo tras la caída ante el equipo croata.

Colombia se puso arriba en el marcador con un gol de Jhon Arias al minuto 2 del primer tiempo y pintaba que sería una gran noche ‘Tricolor’. Sin embargo, la pasividad ante un remate de Luka Vuskovic y un error del arquero Camilo Vargas al calcular mal la salida en un tiro de esquina, permitieron los dos goles de Croacia.

“Nosotros dijimos que enfrentar a dos de los que llegaron a semifinales en los mundiales anteriores era muy importante para nosotros porque queríamos competir con los mejores”, empezó diciendo Néstor Lorenzo tras la derrota 2-1 ante Croacia. Hasta ahí todo normal, pero…

La declaración de Lorenzo que nadie esperaba en Colombia

Néstor Lorenzo habló de la derrota de Colombia ante Croacia. (Foto: Getty Images)

“Hoy (26 de marzo) competimos contra el equipo que salió tercero en el Mundial pasado y segundo en el Mundial de Rusia. La verdad que estoy contento con el trabajo realizado, creo que estuvimos a la altura. Más allá de que tengo la bronca de no haber ganado, creo que el partido fue bastante parejo y en algunas circunstancias creo que jugamos muy bien“, dijo Lorenzo en conferencia de prensa para indignar a los hinchas de la Selección Colombia.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Luego de un partido en el que la derrota pudo ser peor por los dos tiros de Croacia que se estrellaron en el palo, la Selección Colombia vuelve a jugar el domingo 29 marzo a las 2:00 P.M. cuando enfrente a Francia en el segundo partido amistoso que jugará en la fecha FIFA de marzo.

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