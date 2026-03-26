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Selección Colombia

“No puede ser titular en el Mundial…”: Tras la derrota de Colombia ante Croacia, los hinchas explotan

La dura crítica de los aficionados contra este jugador tras la derrota de Colombia ante Croacia.

Por Jose Cedeño Mendoza

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Los hinchas de Colombia critican a este jugador tras perder ante Croacia
© GettyImages/ Edit BVLos hinchas de Colombia critican a este jugador tras perder ante Croacia

Este jueves 26 de marzo de 2026 la Selección Colombia acabó perdiendo su partido amistoso contra Croacia, en una gris participación del equipo de Lorenzo en los Estados Unidos. Los hinchas fueron contundente en redes sociales y se fueron contra Camilo Vargas.

Vargas ya llegaba a este partido muy cuestionado y con los aficionados pidiendo la titular de Álvaro Montero. Por lo cual, en redes sociales la crítica se desató más ahora por su fallo en el segundo gol de Croacia que le acabó costando la derrota al equipo nacional.

En redes sociales, los hinchas fueron contundentes: “Un enano y sinbrazos como Camilo Vargas no puede ser titular en el Mundial“. “El error de Camilo Vargas es grave, no para decir que debe poner a Álvaro Montero, pero no es el 1er error de los últimos años…”. “Camilo Vargas nunca fue bueno“. “Camilo Vargas no puede volver a ponerse el buzo de arquero de la selección Colombia. Es hora de que tape Álvaro Montero“, cuestionaron los aficionados.

Con este grave error de Vargas, no se descarta que Álvaro Montero sume minutos en el siguiente partido ante Francia. Pero la decisión final está en mano de Lorenzo, que ya ha demostrado tener una gran confianza en su arquero, que fue titular en Eliminatorias.

Los comentarios contra Vargas en redes sociales. (Captura de pantalla)

Los comentarios contra Vargas en redes sociales. (Captura de pantalla)

Los comentarios contra Vargas en redes sociales. (Captura de pantalla)

Los comentarios contra Vargas en redes sociales. (Captura de pantalla)

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Los comentarios contra Vargas en redes sociales. (Captura de pantalla)

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Los números de Camilo Vargas con Néstor Lorenzo

Lorenzo convirtió a Vargas en el arquero titular e indiscutible de la Selección Colombia. Con el entrenador, el portero de Atlas ha jugado un total de 29 partidos entre todas las competencias. Hasta el gran nivel de Montero, era casi fijo para estar en el once del Mundial.

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En síntesis:

  • Camilo Vargas ha disputado 29 partidos como arquero titular bajo la dirección de Néstor Lorenzo.
  • La Selección Colombia perdió este jueves 26 de marzo de 2026 un amistoso ante Croacia.
  • El portero Álvaro Montero se perfila como opción para sumar minutos en el partido contra Francia.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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